Путин пообещал разобраться, почему призёры Паралимпиады не получили BMW

Президент России Владимир Путин заявил, что разберётся, почему паралимпийцы не получают автомобили BMW после успешных выступлений на Играх, в отличие от своих коллег-олимпийцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Золотым, серебряным и бронзовым медалистам Олимпийских игр вручают новые автомобили, а вот паралимпийцам — сертификаты. Члены паралимпийской сборной поинтересовались, почему так происходит.
А почему нет? Честно говоря, я исходил из того, что так должно быть. Я скажу, вопроса нет (про вручение автомобилей), — удивился глава государства.
Ранее сообщалось, что призёрам Олимпийских игр в Токио правительство России подарит ключи от автомобилей марки BMW. Всего новенькие авто получили 129 спортсменов. Торжественное мероприятие состоялось в Москве.
Кроме того, стало известно, что уступившая на Олимпийских играх в Токио израильтянке Линой Ашрам из-за странного решения судей российская гимнастка Дина Аверина получила ключи от автомобиля BMW X5.