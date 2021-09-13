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Путин пообещал разобраться, почему призёры Паралимпиады не получили BMW

News.ru
41 минуту назад

Президент России Владимир Путин заявил, что разберётся, почему паралимпийцы не получают автомобили BMW после успешных выступлений на Играх, в отличие от своих коллег-олимпийцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин пообещал разобраться, почему призёры Паралимпиады не получили BMW
Фото:  kremlin.ru kremlin.ru

Золотым, серебряным и бронзовым медалистам Олимпийских игр вручают новые автомобили, а вот паралимпийцам — сертификаты. Члены паралимпийской сборной поинтересовались, почему так происходит.

А почему нет? Честно говоря, я исходил из того, что так должно быть. Я скажу, вопроса нет (про вручение автомобилей), — удивился глава государства.

Ранее сообщалось, что призёрам Олимпийских игр в Токио правительство России подарит ключи от автомобилей марки BMW. Всего новенькие авто получили 129 спортсменов. Торжественное мероприятие состоялось в Москве.

Олимпийская традиция: Что российские спортсмены делали с дареными авто

Кроме того, стало известно, что уступившая на Олимпийских играх в Токио израильтянке Линой Ашрам из-за странного решения судей российская гимнастка Дина Аверина получила ключи от автомобиля BMW X5.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Владимир Путин,Правительство РФ,
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