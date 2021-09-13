Путин пообещал разобраться, почему призёры Паралимпиады не получили BMW

Президент России Владимир Путин заявил, что разберётся, почему паралимпийцы не получают автомобили BMW после успешных выступлений на Играх, в отличие от своих коллег-олимпийцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Золотым, серебряным и бронзовым медалистам Олимпийских игр вручают новые автомобили, а вот паралимпийцам — сертификаты. Члены паралимпийской сборной поинтересовались, почему так происходит.

А почему нет? Честно говоря, я исходил из того, что так должно быть. Я скажу, вопроса нет (про вручение автомобилей), — удивился глава государства.

Ранее сообщалось, что призёрам Олимпийских игр в Токио правительство России подарит ключи от автомобилей марки BMW. Всего новенькие авто получили 129 спортсменов. Торжественное мероприятие состоялось в Москве.