Бывшая спортсменка Украины показала фото из Крыма

Синхронистка Мария Голядкина, до 2015 года выступавшая за сборную Украины, опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха в Крыму.

Фото: Instagram/marina_gold13 Instagram/marina_gold13

Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам, — подписала снимок спортсменка.

На фотографии она держит в руках российский флаг.

В комментариях Голядкина уточнила, что проводит отдых на Крымском полуострове.

До 2015 года Мария Голядкина выступала за сборную команду Украины. В её составе спортсменка стала в 2013 году бронзовым призёром чемпионата мира в Барселоне. Шесть лет назад она получила гражданство РФ. В составе российской сборной Голядкина стала пятикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию, завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио.