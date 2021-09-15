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Бывшая украинская спортсменка показала фото из Крыма с флагом России

News.ru
2 часа назад

Синхронистка Мария Голядкина, до 2015 года выступавшая за сборную Украины, опубликовала на своей странице в Instagram фото с отдыха в Крыму.

Бывшая спортсменка Украины показала фото из Крыма
Фото:  Instagram/marina_gold13 Instagram/marina_gold13

Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам, — подписала снимок спортсменка.

На фотографии она держит в руках российский флаг.

В комментариях Голядкина уточнила, что проводит отдых на Крымском полуострове.

До 2015 года Мария Голядкина выступала за сборную команду Украины. В её составе спортсменка стала в 2013 году бронзовым призёром чемпионата мира в Барселоне. Шесть лет назад она получила гражданство РФ. В составе российской сборной Голядкина стала пятикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию, завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны принять Олимпиаду. Об этом украинский лидер рассказал на выступлении по поводу 30-летия создания Национального олимпийского комитета.

Летние виды спорта,Владимир Зеленский,
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