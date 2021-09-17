Стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине

«Вместе ради общего будущего» – это позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели. Единство, мир, прогресс и терпимость – это пропаганда олимпийского духа, выражающая общее желание всего мира работать вместе во имя лучшего будущего», – передает ТАСС сообщение организаторов.