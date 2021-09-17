Стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил девиз соревнований, сообщает пресс-служба оргкомитета.
Девиз Игр – «Вместе ради общего будущего». Он выбран в контексте глобальных ответных мер на пандемию коронавируса.
«Вместе ради общего будущего» – это позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели. Единство, мир, прогресс и терпимость – это пропаганда олимпийского духа, выражающая общее желание всего мира работать вместе во имя лучшего будущего», – передает ТАСС сообщение организаторов.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.
Ранее президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года.