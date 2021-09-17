6 спортивных элементов, получивших название в честь отечественных спортсменов

Международная федерация гимнастики присвоила тройному сальто назад согнувшись название "сальто Нагорного" в честь российского чемпиона Олимпиады в Токио Никиты Нагорного.

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"Рамблер" вспомнил, какие еще спортивные элементы получили свое название в честь российских спортсменов.

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Бросок Карелина

Борец Александр Карелин - многократный чемпион Олимпийских игр и обладатель самых престижных наград по греко-римской борьбе. В его честь был назван "бросок Карелина" - обхват противника за пояс с последующим броском через себя. Прием является одним из классических в греко-римской борьбе, однако имя Карелина ему было присвоено, поскольку спортсмен смог довести технику его исполнения до совершенства.

Защита Алехина

В 1921 году шахматист Александр Алехин использовал необычный в то время вид дебюта (первого хода в партии). Играя за черных, он сделал первый ход, передвинув коня на f6. Сейчас эта тактика защищиты от нападения белых в центре известна каждому новичку, однако тогда Алехин впервые использовал ее в профессиональном матче.

Перелет Ткачева

Другой пример новой техники, которая впоследствии становится классикой, стал перелет Ткачева. Движение представляет собой перелет через перекладину, выполненный с разведенными в сторону ногами. Впервые его выполнил будущий олимпийский чемпион Александр Ткачев в 1977 году.

Крест Азаряна

Альберт Азарян продемонстрировал этот элемент в 1953 году. Он повис между двух колец на идеально прямых руках, таким образом тело атлета образовало крест.

Петля Корбут

Впервые этот сложнейший элемент художественной гимнастики был исполнен Ольгой Корбут на тренировке. Широкой публике он был продемонстрирован на чемпионате СССР в 1969 году. Сейчас «петля Корбут» не выполняется на официальных соревнованиях: этот элемент запрещен правилами — гимнасткам не разрешается вставать ногами на верхнюю часть брусьев.

Петля Нестерова