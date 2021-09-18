Байдарочницы Ковнир и Долгова стали чемпионками мира

Российские байдарочницы Кристина Ковнир и Анастасия Долгова завоевали золотую медаль чемпионата мира в заезде на дистанции 200 метров. Соревнования проходят в Копенгагене.

Фото: canoeicf.com canoeicf.com

Россиянки показали результат 37,41 секунды. Вторым стали венгерки Бланка Киш и Анна Луц (+0,24 секунды), третьими - представительницы Польши Доминика Путто и Катаржина Колодзейчик (+0,26). Дистанция 200 метров в соревнованиях женских двоек не входит в программу Олимпийских игр.

В соревнованиях одиночниц на дистанции 200 метров россиянка Наталья Подольская завоевала бронзовую медаль с отставанием 0,81 секунды от победительницы. Победу одержала представительница Дании Эмма Йоргенсен (39,98), второй стала Луц (+0,73).