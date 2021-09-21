Синхронистка Шишкина: для меня вызов в сборную — честь

«Для меня как для спортсмена честью бы был вызов в сборную страны. А тут сам отказывается. Это либо конец карьеры, либо ? Я не очень понимаю, объясни, пожалуйста, Дим», — ответила Шишкина на пост журналиста Дмитрия Шнякина в «Инстаграме».