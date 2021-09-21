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Синхронистка Шишкина: для меня вызов в сборную — честь, а Дзюба сам отказывается

Чемпионат.com
49 минут назад

Трёхкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Алла Шишкина отреагировала на решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

Синхронистка Шишкина: для меня вызов в сборную — честь
Фото: ТАССТАСС

«Для меня как для спортсмена честью бы был вызов в сборную страны. А тут сам отказывается. Это либо конец карьеры, либо ? Я не очень понимаю, объясни, пожалуйста, Дим», — ответила Шишкина на пост журналиста Дмитрия Шнякина в «Инстаграме».

Дзюба объяснил своё решение отсутствием оптимальной физической формы. При этом форвард отметил, что не намерен приостанавливать международную карьеру.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

Летние виды спорта,Дмитрий Шнякин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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