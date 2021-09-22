Тренер сборной России по борьбе пожаловался на размер выплат за победу на ОИ

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев выразил недовольство размером выплат спортсменам за победу на Олимпийских играх. "Олимпийское золото в России сейчас стоит $56 тыс. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте! Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Куда мы упали? Если результат показали, простимулируй его, меценату поручи, и он с удовольствием это сделает. Мы такая держава, спортивная держава, почему мы своих героев не ценим? Олимпийцев своих, тренеров? Вот мы видим, их цена какая. Вот это обидно", - приводит слова специалиста "СЭ". Ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач отказался от российского гражданства за $0,5 млн.