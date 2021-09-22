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Тренер сборной России по борьбе пожаловался на размер выплат за победу на ОИ

Газета.Ruиещё 7
8 часов назад

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев выразил недовольство размером выплат спортсменам за победу на Олимпийских играх. "Олимпийское золото в России сейчас стоит $56 тыс. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте! Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Куда мы упали? Если результат показали, простимулируй его, меценату поручи, и он с удовольствием это сделает. Мы такая держава, спортивная держава, почему мы своих героев не ценим? Олимпийцев своих, тренеров? Вот мы видим, их цена какая. Вот это обидно", - приводит слова специалиста "СЭ". Ранее сообщалось, что украинский боксер Иван Редкач отказался от российского гражданства за $0,5 млн.

Тренер сборной России по борьбе пожаловался на размер выплат за победу на ОИ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Летние виды спорта,Иван Редкач,Дзамболат Тедеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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