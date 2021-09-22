Сколько российские олимпийцы получают за золото

Тренер сборной России по борьбе Тедеев призвал поднять выплаты за Олимпиаду

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал недостаточной выплату $56 тысяч российским спортсменам за золото Олимпиады. По его словам, более крупные суммы вручают во всех странах бывшего СССР. Тедеев также недоволен тем, что тренеры олимпийских чемпионов не получают машин и орденов. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поддержал Тедеева, а олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что спортсмены должны делиться с тренерами призовыми.

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Дзамболат Тедеев возглавил сборную России по вольной борьбе, когда ему было 33 года. С тех пор специалист руководит национальной командой уже на протяжении 20 лет и не раз приводил спортсменов к большим успехам на Олимпийских играх. Под его руководством сборная четыре раза была лучшей на Олимпиадах — в Афинах-2004, Пекине-2008, Рио-2016 и Токио-2021. Выпадает только Лондон-2012, но тогда с борцами работал Магомед Гусейнов.

С последних Игр в Токио сборная России увезла пять наград по вольной борьбе — три золота, которые принесли Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков и Заур Угуев, а также две бронзы, завоеванные Гаджимурадом Рашидовым и Артуром Найфоновым.

Спустя несколько недель после завершения Олимпийских игр в Японии специалист дал большое интервью, в котором затронул финансовую составляющую — неравенство зарплат в различных видах спорта и несправедливое распределение наград между спортсменами и их тренерами после успехов на Олимпиаде.

«В каком-то другом виде спорта один спортсмен получает миллионы, которые у нас в год уходят на бюджет, рассчитанный на 70 человек. У нас олимпийский чемпион получает 100 тысяч рублей в месяц, а этот человек не добился ничего, просто бегает-прыгает, а все журналисты обсуждают, где у него прыщик на ноге выскочил», — приводит слова Тедеева «Спорт-Экспресс». Наставник отказался напрямую называть критикуемый вид спорта, но сделал довольно явный намек на футбол.

Специалист подчеркнул, что, если спортсмен становится чемпионом мира или выигрывает Олимпийские игры, то он получает звание заслуженного мастера спорта вполне справедливо, однако в другом виде спорта ЗМС могут получить и те, кто не вошел даже в пятерку лучших.

Возможно, Тедеев имел в виду скандал, который разгорелся вокруг сборной России по футболу. В 2018 году команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила будущим вице-чемпионам — хорватам — в серии послематчевых пенальти. По итогам турнира игроки сборной получили звания ЗМС, что вызвало негодование у части спортивной общественности.

«За что? Тогда надо поменять критерии. Если входишь в пятерку — получаешь, или по видам спорта. Чтобы было по-честному. Кому-то всё — но результатов нет, а кому-то ничего — но результаты есть. Эту фишку я не понимаю, любой нормальный человек не поймет», — отметил Тедеев.

Специалист также признался, что сейчас его зарплата составляет порядка 130-140 тысяч рублей, при этом своему водителю он платит около 100 тысяч. Тедеев подчеркнул, что люди, которые находятся на аналогичных должностях в других видах спорта, получают в разы больше — миллионы евро.

Был приведен пример Фабио Капелло, итальянского специалиста, тренировавшего сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира — 2014, а зарплата тренера составляла около 6 млн в год.

«И где результат? А у нас результат есть. Я думаю, что кто нас слышит и кто посмотрит это интервью, сделает соответствующие выводы, может, как-то исправится ситуация. Спортсмены должны понимать: если я стану чемпионом мира или олимпийским чемпионом, то у меня в плане зарплаты вопросов не будет», — заявил Тедеев.

Также специалист затронул вопрос «обезличивания» тренера. Тедеев отметил, что, если специалист воспитал чемпиона мира или олимпийского чемпиона, он «не получает даже крохи». Тедеев вспомнил, как в 2016 году после Олимпиады в Рио команду пригласили в Кремль, где чемпионам и призерам вручили ордена и ключи от машин, а тренерам оставалось лишь наблюдать за происходящим. По его мнению, такое «обезличивание» специалистов очень опасно. Тедеев подчеркнул, что лично он бы не доверил своего ребенку тренеру, который получает 15-20 тысяч рублей — среднестатистическая ставка по регионам.

«Сегодня олимпийское золото стоит для России $56 тысяч. Даже среди стран бывшего СССР мы на последнем месте. Ниже Грузии, Узбекистана, Киргизии.



Грузия платит 300 тысяч с чем-то, а мы — на последнем месте. Куда это годится, ребята, что мы делаем? После развала СССР была Олимпиада в Атланте, тогда и то за золото давали $100 тысяч или $120 тысяч. Мы упали куда? Почему мы так обезличиваем и спортсменов, и тренеров? Люди результат показали, простимулируйте их!» — сказал тренер.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал тезис Тедеева о том, что показывающие высокий результат тренеры должны получать достойную награду.

«Я сторонник того, чтобы в виде спорта, который в том числе и я представляю, люди, которые профессионально и ответственно решают самые серьезные задачи, включая попадание на пьедестал Олимпийских игр, имели возможность получить достойную социальную отдачу. Хотя в чужом кармане считать чужие деньги — достаточно неблагодарное занятие.

Во главу угла мы ставим основное — профессиональную ответственность. Работаем не корысти ради — звучит высокопарно, но это действительно так. Я внимательно смотрел это интервью: Тедеев говорит о незаслуженно получаемых наградах. Действительно, ничто человека не разлагает так, как незаслуженное поощрение. Конечно, хотелось бы, чтобы в этом направлении оказывалась более активная поддержка», — заявил Мамиашвили.

Глава Федерации спортивной борьбы России также отметил, что проблема социального статуса детских тренеров и их финансовой поддержки действительно существует, но для ее решения предпринимается много усилий. В пример он привел последний госсовет при президенте по физкультуре и спорту, где речь шла о создании более комфортных условий для детских тренеров.

«Претендовать на какие-то сверхусловия сложно, но каждому — по возможности, по их отдаче и по результату. Спорт ведь очень простая вещь: или у тебя есть пьедестал, или его у тебя нет. Поэтому хотелось бы более активного участия в этом плане в отношении тренеров», — заключил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала «Газете.Ru», что некоторые тренеры все-таки получают награды за успехи своих подопечных на Играх, однако не все. Она признала, что всю команду тренеров действительно не награждают, а также вспомнила, что у нее с наставником таких вопросов не возникало, поскольку она по своей инициативе делилась наградами — например, передаривала машину, презентованную за победу. Кроме того, Журова всегда отдавала тренеру определенный процент со своих призовых.

Высказалась чемпионка и о зарплатах тренеров:

«Если мы говорим про детских наставников, там многое зависит от региона — очень большая разница в зарплатах. В Москве они неплохие, а в регионах — очень маленькие.



Когда я была депутатом Заксобрания, было решено давать звания заслуженных тренеров наставникам олимпийских чемпионов — и первым тренерам тоже дают заслуженного. Я тогда была авторов закона о доплате к пенсиям таких тренеров. И сейчас в Госдуме лежит законопроект, чтобы такое практиковалось по всей России. Он еще будет дорабатываться, там есть определенные нюансы. Но это касается только тех, кто уже вышел на пенсию — у них будет доплата», — рассказала Журова.

Олимпийская чемпионка также подчеркнула, что в федерациях по разным видам спорта зарплаты тренеров отличаются — «в одной федерации густо, в другой пусто». К тому же, по мнению Журовой, не все жители страны поддержали бы идею увеличения зарплат в спортивной сфере:

«Если речь о том, чтобы добавить призовых — есть люди, которые, наоборот, возмущаются, что слишком много спортсменам подарков и призовых. Мы в индустрии имеем одно мнение, а кто-то считает по-другому. Тут все очень непросто. Если сейчас провести опрос, боюсь, в массе своей люди не поддержат эту инициативу. Налогоплательщики же платят и могут спросить, почему они должны оплачивать тренеров».

Также олимпийская чемпионка удивилась, что вопрос зарплат поднял именно наставник олимпийских чемпионов по борьбе Тедеев.

Меня удивляет, что это слова тренера сборной России — потому что на таком уровне тренеры получают премиальные за подготовку спортсменов. И в Федерации борьбы спонсоры всегда помогают, их дополнительно привлекают для поощрения тренеров и спортсменов», — отметила Журова.

Напоследок чемпионка выразила мысль, что «обезличивание» тренеров, на которое жаловался Тедеев, происходит еще и потому, что сами спортсмены не вспоминают о своих наставниках.