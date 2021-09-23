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Олимпийский чемпион по борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг

ТАССиещё 13
2 часа назад

Россиянин Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Олимпийский чемпион Махов дисквалифицирован за допинг
Фото: ТАССТАСС

Срок дисквалификации 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года.

На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.

Летние виды спорта,Билял Махов,Артур Таймазов,
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