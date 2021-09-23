7 российских спортсменов дисквалифицированы за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало семерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

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На шесть лет был отстранен пауэрлифтер Алексей Щуцкой.

По четыре года дисквалификации получили тяжелоатлет Геннадий Муратов, паралимпиец Джамаладин Шангереев и Полина Смоленская, выступающая в академической гребле.

Тхэквондист Дмитрий Закрепин, регбистка Диана Магомедова и велосипедистка Карина Касенова отстранены на два года.

Также 23 сентября РУСАДА сообщило, что олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.