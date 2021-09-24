Пловец Малютин опубликовал фото с подаренным BMW

Российский пловец Мартин Малютин опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с автомобилем BMW — подарком российским призёрам летних Олимпийских игр в Токио. «Новый олимпийский автомобиль», — подписал фото с машиной Малютин.

Фото: QUINN ROONEY/GETTY IMAGES QUINN ROONEY/GETTY IMAGES

Золотые медалисты Олимпиады в Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. Всего российским олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам.