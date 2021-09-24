Названа причина дисквалификации чемпиона ОИ Махова

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о дисквалификации российского борца, олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне Биляла Махова за применение допинга. Его слова приводит Газета.ru.

Фото: wrestldag.ru wrestldag.ru

Мамиашвили обратил внимание на то, что во время спортивной карьеры Махова преследовали серьезные травмы, из-за чего он поехал лечиться в Германию, не внося никакие препараты в список терапевтических исключений.

«У него был забор проб. Он в этой ситуации решил не реанимировать все эти вещи и пустил на самотек», — назвал причину он, отметив, что к тому времени спортсмен собирался завершить карьеру.

23 сентября Махов получил дисквалификацию на четыре года из-за допинга. В феврале 2021 года в организме спортсмена были обнаружены следы гормона роста.