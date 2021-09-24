Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Названа причина дисквалификации российского чемпиона ОИ по вольной борьбе

Lenta.ru
3 часа назад

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о дисквалификации российского борца, олимпийского чемпиона Игр-2012 в Лондоне Биляла Махова за применение допинга. Его слова приводит Газета.ru.

Названа причина дисквалификации чемпиона ОИ Махова
Фото: wrestldag.ruwrestldag.ru

Мамиашвили обратил внимание на то, что во время спортивной карьеры Махова преследовали серьезные травмы, из-за чего он поехал лечиться в Германию, не внося никакие препараты в список терапевтических исключений.

«У него был забор проб. Он в этой ситуации решил не реанимировать все эти вещи и пустил на самотек», — назвал причину он, отметив, что к тому времени спортсмен собирался завершить карьеру.

23 сентября Махов получил дисквалификацию на четыре года из-за допинга. В феврале 2021 года в организме спортсмена были обнаружены следы гормона роста.

Махов — олимпийский чемпион Игр-2012. На соревнованиях в Лондоне он занял третье место, а через восемь лет получил золотую медаль. Это произошло после того, как призеров соревнований отстранили за применение допинга. Также российский борец три раза становился победителем чемпионатов мира.

Летние виды спорта,Михаил Мамиашвили,Газета.Ru,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители