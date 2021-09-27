Ромашина: мы русские, но это не значит, что мы все употребляем допинг, как говорят

«Есть люди, которые могут принимать допинг, и их совесть нечиста, а есть такие, как я, которые готовы бороться и доказывать до конца, что они побеждают в честной борьбе. Мы русские, но это не значит, что мы все употребляем допинг, как говорят об этом во всем мире», — сказала Ромашина.