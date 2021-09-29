Россияне обвинили Ефимову в отсутствии патриотизма

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своем Instagram пост, который вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников спортсменки.

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Трехкратный призер олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию поделилась снимком праздничного мероприятия в Санта-Барбаре. На фотографии Ефимова позирует в вечернем платье. Большая часть фанатов оценила внешний вид спортсменки, однако некоторые обвили спортсменку в отсутствии патриотизма.

"Сложно выигрывать у американцев, когда так любишь Калифорнию", - написал под публикацией один из пользователей.

Другой комментатор спросил у спортсменки, получила она уже американское гражданство или только имеет вид на место жительства. Ефимова переехала в Калифорнию в 2011 году. С тех пор российская спортсменка живет и тренируется в США.

Ефимова взяла бронзу на дистанции 100 метров брассов на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а спустя четыре года на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала два серебра в заплывах на 100 и 200 метров.

На прошедшей Олимпиаде в Токио спортсменка осталась без награды. Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев провел заплыв с Ефимовой. Соревнование проходило в 25-метровом бассейне. Хоккеист плыл самым быстрым стилем — кролем, а Ефимова — брассом, который считается самым медленным стилем.