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Летевшую на ЧМ сборную России по борьбе сняли с рейса в Нидерландах

Елена Прошина
2 часа назад

Сборную России по борьбе, летевшую на чемпионат мира, не пустили на самолет до Осло в нидерландском аэропорте Схипхол. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, спортсменов обвинили в нарушении масочного режима.

Летевшую на ЧМ сборную России по борьбе сняли с рейса в Нидерландах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда делала пересадку в Амстердаме на пути в Осло, где со 2 по 10 октября пройдет чемпионат мира по вольной борьбе. Согласно правилам, которые ввели в Нидерландах в связи с распространением коронавируса, в аэропорту Схипхол необходимо постоянно находиться в защитной маске.

«Самое интересное, что нет никаких протоколов, никаких объяснений – вот ты, ты и ты, сняли с рейса. Вроде как нарушили в аэропорту масочный режим. Приспущена была маска или еще что-то. Но все без диалога и без объяснений. Пусть это будет нашей самой большой проблемой», – заявил Мамиашвили.

Сейчас борцы уже сели на другой самолет и в полном составе отправились на соревнование.

Как сообщает «Известия», по началу главный тренер сборной возмутился произошедшему и заявил, что это была «атака по заказу оппонентов».

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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