Летевшую на ЧМ сборную России по борьбе сняли с рейса в Нидерландах

«Самое интересное, что нет никаких протоколов, никаких объяснений – вот ты, ты и ты, сняли с рейса. Вроде как нарушили в аэропорту масочный режим. Приспущена была маска или еще что-то. Но все без диалога и без объяснений. Пусть это будет нашей самой большой проблемой», – заявил Мамиашвили.