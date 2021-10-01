Российских гребцов дисквалифицировали за поддельные ПЦР-тесты

В их числе оказалась трёхкратная чемпионка Европы, многократный призёр чемпионатов мира Олеся Ромасенко, а также байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский.

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Спортсменов обвинили в нарушениях на чемпионате России, который прошёл с 14-го по 19 августа в Краснодаре.

Всероссийская федерация гребли собрала достаточно фактов, чтобы сегодня обнародовать «аргументированное решение» о дисквалификации, сказано на сайте организации.