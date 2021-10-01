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Российских гребцов дисквалифицировали за поддельные ПЦР-тесты

Говорит Москваиещё 1
42 минуты назад

В их числе оказалась трёхкратная чемпионка Европы, многократный призёр чемпионатов мира Олеся Ромасенко, а также байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский.

Российских гребцов дисквалифицировали за поддельные ПЦР-тесты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменов обвинили в нарушениях на чемпионате России, который прошёл с 14-го по 19 августа в Краснодаре.

Всероссийская федерация гребли собрала достаточно фактов, чтобы сегодня обнародовать «аргументированное решение» о дисквалификации, сказано на сайте организации.

Запрет для спортсменов на участие в соревнованиях закончится в феврале 2022 г.

Летние виды спорта,Олеся Ромасенко,
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