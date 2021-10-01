«В России слишком много идиотов». Реакция Винер-Усмановой на слова Далалояна об Авериной

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?», — цитирует издание Винер-Усманову.

Ранее Далалоян заявил, что у него вызвало легкое непонимание, что гимнастке Дине Авериной, завоевавшей «серебро» в Токио, вручили автомобиль BMW Х5 наравне с победителями Олимпиады, а ее сестре Арине, которая заняла четвертое место, BMW Х3. По его словам, это не совсем справедливо по отношению к спортсменам, которые на Олимпиаде по тем или иным причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства —не попали в призеры, но в отличие от Авериных остались незамеченными, пишет Sport24.