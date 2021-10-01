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«В России слишком много идиотов». Реакция Винер-Усмановой на слова Далалояна об Авериной

Елена Прошина
2 часа назад

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала идиотом олимпийского чемпиона Токио по спортивной гимнастике в командном многоборье Артура Далалояна который высказал недоумение, почему серебряному призеру Игр Дине Авериной подарили BMW Х5. Об этом пишет Sport24.

«В России слишком много идиотов». Реакция Винер-Усмановой на слова Далалояна об Авериной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?», — цитирует издание Винер-Усманову.

Ранее Далалоян заявил, что у него вызвало легкое непонимание, что гимнастке Дине Авериной, завоевавшей «серебро» в Токио, вручили автомобиль BMW Х5 наравне с победителями Олимпиады, а ее сестре Арине, которая заняла четвертое место, BMW Х3. По его словам, это не совсем справедливо по отношению к спортсменам, которые на Олимпиаде по тем или иным причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства —не попали в призеры, но в отличие от Авериных остались незамеченными, пишет Sport24.

Россиянка Дина Аверина завоевала «серебро» в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. «Золото» досталось израильтянке Линой Ашрам. Российская сторона уверена, что судейство было необъективным.

Летние виды спорта,Артур Далалоян,Дина Аверина,Ирина Винер,
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