Российских гимнасток не пустили в Израиль

Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль. Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в «красной» зоне», - рассказала она «Спорт-Экспрессу».

По словам Винер, после многочисленных писем российской стороны с вопросами о причинах недопуска организаторы соревнований объяснили, что запрет исходит от министерства здравоохранения Израиля.

«Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из красной зоны, а Израиль не пустил», - отметила глава ВФХГ.

Она добавила, что на соревнованиях в Израиле было восемь судей, которые работали на Олимпийских играх. По мнению Винер, российскую команду «там не хотели видеть».