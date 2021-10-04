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Российских гимнасток не пустили в Израиль

Вероника Полынина
36 минут назад

Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль. Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Российских гимнасток не пустили в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в «красной» зоне», - рассказала она «Спорт-Экспрессу».

По словам Винер, после многочисленных писем российской стороны с вопросами о причинах недопуска организаторы соревнований объяснили, что запрет исходит от министерства здравоохранения Израиля.

«Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из красной зоны, а Израиль не пустил», - отметила глава ВФХГ.

Она добавила, что на соревнованиях в Израиле было восемь судей, которые работали на Олимпийских играх. По мнению Винер, российскую команду «там не хотели видеть».

Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии

На Олимпийских играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Комментируя серебряные награды Дины Авериной в личном первенстве и сборной России в командном, Ирина Винер-Усманова заявила, что у судей «было прямое задание» остановить гегемонию российских спортсменок.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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