Российских гимнасток не пустили в Израиль

Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль. Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в «красной» зоне», - рассказала она «Спорт-Экспрессу».
По словам Винер, после многочисленных писем российской стороны с вопросами о причинах недопуска организаторы соревнований объяснили, что запрет исходит от министерства здравоохранения Израиля.
«Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из красной зоны, а Израиль не пустил», - отметила глава ВФХГ.
Она добавила, что на соревнованиях в Израиле было восемь судей, которые работали на Олимпийских играх. По мнению Винер, российскую команду «там не хотели видеть».
На Олимпийских играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Комментируя серебряные награды Дины Авериной в личном первенстве и сборной России в командном, Ирина Винер-Усманова заявила, что у судей «было прямое задание» остановить гегемонию российских спортсменок.