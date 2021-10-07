«Нас просто застрелят»: что ждет афганских спортсменок

В августе 2021 года «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил власть в Афганистане, и почти сразу в жизнь афганских женщин вернулись многочисленные запреты, которые действовали в годы правления исламистов. Теперь афганкам снова нельзя заниматься спортом. Талибы считают, что тренировки и соревнования не являются жизненной необходимостью, а значит, от них следует отказаться. Между тем за годы жизни без исламистов спорт стал чрезвычайно популярен у афганских женщин: открывались секции, проводились турниры, создавались национальные команды для участия в международных чемпионатах и Олимпиадах. Теперь футболистки, баскетболистки, легкоатлетки не просто лишились возможности заниматься любимым делом, но всерьез опасаются за свою жизнь. Они уничтожают спортивную одежду, удаляют аккаунты в социальных сетях, уезжают за границу, и их спортивные перспективы весьма туманны. Как запреты на занятия спортом трактуют с точки зрения религии, что ждет афганских спортсменок и как они пытаются бороться с дискриминацией, выясняла «Лента.ру».

Фото: Reuters Reuters

«О занятиях спортом мы не могли и мечтать»

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Приход к власти «Талибана» в середине августа 2021 года в корне поменял образ жизни афганцев, и положение женщин в стране вызывает особенно серьезное беспокойство. В период предыдущего правления талибов в Афганистане действовал целый ряд мер, направленных на ограничение прав женщин. Вне закона оказались самые естественные для светского мира вещи вроде маникюра и косметики. Жестоко наказывались даже пребывание на улице без сопровождения мужчины или прилюдный смех. Талибы объясняли такой подход стремлением создать безопасную среду для женщин, где те могли бы «сохранить достоинство и целомудрие».

Известны случаи, когда за нарушение правил женщинам отрубали пальцы, отрезали уши. Их избивали камнями, металлическим кнутом или палками, а иногда и расстреливали

Теперь же талибы пообещали, что базовые права женщин «будут соблюдаться в соответствии с нормами шариата» (система правил и обычаев, на которых строится исламское право, — прим. «Ленты.ру»). Например, девочки смогут ходить в школу, правда, отдельно от мальчиков и в хиджабе. При этом занятия спортом вновь попали под запрет, как и 20 лет назад. Об этом талибы сообщили в начале сентября.

Заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News заявил, что движение не пойдет на компромиссы в этом вопросе и «не предаст исламские ценности». Ислам позволяет женщинам выходить на улицу лишь по необходимости, например в магазин, а спорт таковой не является, пояснил Васик. Он добавил, что Исламский Эмират не приемлет занятий, которые раскрывают лица и фигуры женщин. Люди не должны видеть их не только вживую, но и на фото или видео, а в эпоху масс-медиа избежать распространения таких кадров невозможно.

Футбол, баскетбол, легкая атлетика, дзюдо и некоторые другие виды единоборств, плавание и, главным образом, крикет — эти виды спорта до недавнего времени пользовались у афганских женщин популярностью. Так, национальная баскетбольная команда была создана еще в 2001 году. В 2004-м на Олимпийские игры квалифицировались бегунья Робина Мукимьяр и дзюдоистка Фриба Резихи. Футбольная сборная появилась в 2007-м и принимала участие в чемпионате, организуемом Федерацией футбола Южной Азии (SAFF). Команда по крикету существовала с 2010-го. Были учреждены и женские паралимпийские сборные по ряду видов спорта.

«Призываю их сжечь форму сборной»

Введение запрета, ликвидация всех сборных и клубов и возможные последствия заставили спортсменок начать всерьез опасаться за жизнь и стремиться как можно скорее покинуть страну. Халида Попал, экс-капитан женской футбольной команды Афганистана, которая с 2016 года живет в Дании, еще в августе удалила аккаунт сборной в Twitter, чтобы помешать талибам найти футболисток. В интервью Reuters она рассказывала: «Сегодня я прошу их стереть из сети имена, личные данные, фотографии ради безопасности. Я даже призываю их сжечь или каким-либо другим образом избавиться от формы сборной».

Действующий капитан Шабнам Мобарес, проживающая в США, при этом заявила, что игроки столкнулись с реальными угрозами расправы со стороны боевиков. «Я разговаривала с одной из моих подруг по команде, которая осталась в Кабуле. Она прячется, ей некуда идти, талибы знают о ней и ее семье», — цитировала спортсменку газета The Telegraph. За ситуацией следила и Международная федерация футбола (ФИФА).

В результате 21 сентября издание AP сообщило, что женская сборная Афганистана уехала из страны. При этом представительницы взрослой команды останутся в Пакистане, а молодежная сборная обоснуется в Португалии. Эвакуация согласовывалась с «Талибаном» через военных чиновников и разведывательные службы США, сенатора Криса Кунса, американских союзников и гуманитарные группы. Будут ли футболистки продолжать выступления — неизвестно.

Непонятным остается и будущее женской сборной Афганистана по велогонкам. Еще в июле капитан команды Рухсар Хабибзай рассказывала The Guardian, что и до прихода талибов гонщицам в стране приходилось нелегко. Они часто подвергались словесным и физическим домогательствам на улицах. Однако теперь ситуация стала хуже в разы. «Я не уверена, что талибы действительно разрешат женщинам учиться и работать. Так как же они позволят нам кататься на велосипеде? Они просто застрелят нас», — говорила она. С конца августа никаких новостей от велогонщиц не появлялось.

Большинство афганских спортсменок действительно удалили аккаунты в социальных сетях. С журналистами общаются лишь те из них, кому удалось уехать, причем разговаривают они только лично через переводчика. Так, капитан женской сборной Афганистана по баскетболу на колясках Нилофар Баят, сумевшая эмигрировать в Испанию, признавалась изданию Vice:

«Я была в опасности. Я считала, что "Талибан" убьет меня. Им не нравятся такие женщины, как я», — говорила она.

Позже журналисты убрали ее имя из статьи.

Редкой же атлеткой, чей Instagram еще функционирует, остается бегунья Камиа Юсуфи, участница Олимпийских игр в Рио и Токио, знаменосец команды. В частности, она писала, что теперь женщинам в Афганистане могут помочь только молитва и вера: «Как жестоко нашу родину лишили спокойствия. Как жестоко была отдана наша драгоценная земля. Не знаю, смогу ли я еще когда-либо выступить на соревнованиях, смогу ли с гордостью показать лицо миру. Женщины всей моей страны, да защитит вас бог».

«Жена пророка Мухаммеда даже сражалась верхом на верблюде»

Мировое спортивное сообщество, разумеется, осудило действия талибов. Так, президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что спорт должен делать будущие поколения страны счастливыми, а общество — безопасным.

«Хочу подчеркнуть, что спорт в целом предназначен для всех — и для мужчин, и для женщин, спорт должен служить миру, обществу, человеческому достоинству. Спорт должен быть открыт для всех, без какой-либо дискриминации по политическому, религиозному или половому признаку. Так что подход, который мы видим сейчас в Афганистане, неверен», — приводит его слова ТАСС.

О том, как талибы понимают шариат, на чем на самом деле основан их «подход» к женскому спорту и как запреты на него трактовать с точки зрения ислама, «Лента.ру» спросила Георгия Асатряна, научного сотрудника РЭУ имени Г.В. Плеханова и ИНИОН РАН, эксперта клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам, и Валентину Бабакишвили, старшего преподавателя факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Лента.ру»: Ислам у талибов — что это за религия? Что способствовало появлению у них собственной трактовки шариата?

Георгий Асатрян: «Талибан» — фундаменталистская этно-религиозная организация, которая видит в терроризме метод политической борьбы. Талибы — представители деобандийского направления в исламе, которое зародилось и развивалось в Британской Индии в середине XIX века. Процессы урбанизации, модернизации, индустриализации не затронули последователей этого направления ислама и, в частности движение талибов. То есть они пытаются реализовывать религиозные и социокультурные практики позапрошлого столетия, не подвергшиеся какой-либо реформации. Но это лишь одна сторона вопроса.

Основа идентичности талибов, как это ни странно, не фундаменталистская трактовка ислама. На первом месте традиционное право, адат (обычай, пережиточные нормы доисламских правовых комплексов, а также реалии правовой жизни, не отраженные в шариате, — прим. «Ленты.ру»), проще говоря, племенное право. Основа идентичности талибов — племенная идентичность.

Адаты существовали на территории проживания талибов задолго до появления там ислама. Порой догмы племени и ислама противоречат друг другу, и тогда выбор делается в пользу первого. Например, в исламе нет запрета на наследование для женщин, а племенной обычай запрещает это. Другой пример — кровная месть, которая в традиционном исламе запрещена. У талибов же сегодня действует правило «бадал», являющееся одним из столпов неписанного кодекса «пуштунвала». Дело в том, что население Аравийского полуострова активно применяло кровную месть в период джахилии (последний в доисламской истории период, когда человечество жило без пророка; первобытная грубость и невежество, предшествующие принятию ислама, — прим. «Ленты.ру»).

Например, известны случаи, когда сторонники «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) после посещения территории талибов отмечали их «неисламскость». В журнале «ИГИЛ DABIQ» (по названию «Исламского государства» — запрещенной в России террористической организации) были напечатаны воспоминания террориста, побывавшего у талибов. Он был сильно разочарован.

Почему женщинам нельзя показывать лица и тела? Как это объясняет ислам?

Валентина Бабакишвили: Согласно трактовкам большинства мазхабов (толков, учений — прим. «Ленты.ру»), ислам предписывает женщинам, достигшим половой зрелости, закрывать шею и волосы, но не лицо. Перед посторонними мужчинами мусульманка обязана закрывать все, кроме кистей рук и лица. Сейчас в некоторых обществах покрывают даже школьниц. Отдельные исламские богословы разграничивают степень открытости мусульманки перед другими мусульманками и перед женщинами, придерживающимися иных конфессий.

Одновременно можно встретить хадисы (изречения пророка Мухаммеда — прим. «Ленты.ру»), определяющие необходимость скрывать женскую красоту от глаз всех тех мужчин (не родственников), которые могут впасть в искушение от взора на женщину, поскольку для женщины — замужней или незамужней — это равноценно оскорблению. Соответственно, именно поэтому талибы снова провозглашают обязательство женщин, выходящих за пределы дома, надевать никаб или бурку — чтобы «не вводить мужчин в соблазн».

Как ислам относится к занятиям спортом? Можно ли говорить, что поощряет, учитывая, что человеку предписано заботиться о теле и здоровье? Это распространяется только на мужчин или на женщин тоже?

Спорт является обязательным средством защиты и поддержания здоровья человека, которое он будет тратить на молитвы и иные богоугодные дела. Кроме того, мусульманин должен быть в состоянии защитить себя от посягательств, для чего требуется физическая сила, и должен быть готов при необходимости сражаться. Виды спорта, поощряемые Кораном, — это бег или быстрая ходьба, конный и верблюжий спорт, плавание, стрельба из лука. Вторая жена пророка Мухаммеда даже сражалась верхом на верблюде.

В исламских обществах существует предостережение от занятий в фитнес-центрах со смешанными залами и играющей громкой музыкой на фоне, однако отсутствует запрет для женщин на занятия спортом в целом, как и не существует требования закрывать лицо во время тренировки. Казалось бы, женская скромность и целомудрие не потеряются, если наблюдать за тренировками любительницы или выступлением профессиональной спортсменки будут даже сотни тысяч человек.

Что ждет спорт в Афганистане при талибах?

Во времена предыдущего правления талибов сборная не была допущена к Олимпийским играм из-за дискриминации в отношении женщин в стране. В те годы спорт в Афганистане был так же под запретом.

В сентябре следующего года в турецкой Конье под эгидой Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоятся Игры исламской солидарности. Ранее ожидалось участие спортсменов из всех 57 стран, входящих в состав ОИС. Игры пройдут уже в пятый раз и включат состязания по 20 видам спорта. Судя по фотографиям прошлых лет, соревновавшиеся мусульманки были как покрытыми, так и нет. Талибы же вряд ли допустят участие женщин даже в мусульманских Играх. Ожидается, что команда Афганистана не будет приглашена.

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В сентябре афганская бегунья, чье имя не называется из соображений безопасности, в интервью казахстанскому «Радио Азаттык» заявила, что ни она, ни ее соотечественницы никогда не нарушали исламских норм на тренировках или соревнованиях и носили платки и закрытую одежду: майки с длинными рукавами, длинные спортивные штаны, а поверх — юбки. Она добавила, что в будущем хотела стать тренером, но похоронила эту мечту.

«Впереди я вижу только тьму. Я боюсь за себя и семью. Не хочу подвергать близких опасности, пытаясь продолжить карьеру», — объяснила женщина.