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Роман Власов в третий раз завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе

Чемпионат.comиещё 4
2 часа назад

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.

Власов стал трехкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе
Фото: InstagramInstagram

Чемпионом мира стал россиянин Роман Власов, завоевавший титул сильнейшего на планете уже в третий раз. В финальной схватке Власов нанёс поражение Санану Сулейманову из Азербайджана со счётом 2:1. Бронзовыми призёрами стали представитель Ирана Мохаммадали Гераи и немец Роланд Шварц.

Ранее серебряным призёром в весе до 55 кг стал россиянин Эмин Сефершаев, такую же медаль в категории до 72 кг завоевал Сергей Кутузов. Позднее в весовой категории до 82 кг Адлан Акиев попытается завоевать бронзовую награду.

Завтра, 9 октября, россиянин Зураби Гедехаури (130 кг) поборется за золото, а Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг) через утешительные схватки будут сражаться за бронзу.

Летние виды спорта,Сергей Кутузов,Адлан Акиев,Степан Марянян,Роман Власов,
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