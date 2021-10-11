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Глава Федерации художественной гимнастики Болгарии высказалась о судействе на ОИ

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Судейство на Олимпийских Играх в Токио было справедливым. Такое мнение в Facebook высказала глава Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева.

В Болгарии ответили на обвинения России
Фото: Страница Iliana Raeva в FacebookСтраница Iliana Raeva в Facebook

Она не согласилась с теми, кто считает победу болгарских гимнасток в групповом многоборье незаслуженной. По ее мнению, представительницы ее страны лучше всех выполнили самую сложную программу.

«Мы уважаем наших соперников и считаем, что заслуживаем их уважения», — добавила Раева. Она также отметила, что решила выступить публично из-за обвинений в нечестном судействе со стороны России.

16 сентября в похожем ключе высказалась генеральный секретарь болгарской федерации Росина Атанасова. Она также отметила, что победа ее соотечественниц была заслуженной.

На Олимпиаде в Токио сборная России впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном и групповом многоборье. В первой дисциплине победительницей стала израильтянка Линой Ашрам, а во второй — команда Болгарии. Гимнастки из этой страны впервые в истории стали олимпийскими чемпионками.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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