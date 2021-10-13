Израильтянка Ашрам вспомнила скандальное выступление на ОИ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Линой Ашрам вспомнила, как потеряла обруч в квалификации Игр-2020 в Токио.

«Начав Олимпиаду с потери обруча в квалификации, я поняла, что уже прошла через худшее, что может случиться на соревнованиях. Знала, что могу сделать больше, а хуже уже не будет, поэтому просто наслаждалась моментом и спокойно работала, не позволяя стрессу повлиять на меня. Когда меня объявили победительницей, я не поверила, что речь действительно обо мне», — приводит слова Ашрам РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба «Хапоэль».

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Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова Айелет Зуссман, тренера израильской гимнастки Линой Ашрам, о том, что россияне не умеют достойно проигрывать. Винер-Усманова заявила, что израильтянки проигрывали российским гимнасткам пять лет подряд. Наставница российской команды вспомнила, что у Линой Ашрам не было ни одной золотой медали, кроме как на чемпионате Европы в 2020 году, когда отсутствовали российские спортсменки. В присутствии россиянок израильтянки никогда не побеждали.

«В многоборье, в олимпийской дисциплине у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду. То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке, — я очень рада за нее. Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов.



Я согласна с тренером, что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья. По именам — да, они все должны находиться на пьедестале», — приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-экспресс».

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастики из Израиля Линой Ашрам отреагировала на критику, которая обрушилась на нее после Игр-2020 в Токио. По словам Ашрам, она знала, что сможет завоевать медаль на Играх-2020, но не могла представить, что награда будет золотой. Израильтянка понимала, что потеря ленты во время выступления могла сказаться на судейской оценке. После упражнения тренер израильской гимнастки сказала своей подопечной, что уровень сложности очень высок и ошибка не должна сильно сказаться на решении судей.

«Не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это золото принадлежит мне с Айелет и всей нашей команде. Пусть говорят, что хотят. Я довольна тем, чего мы достигли. На чемпионате мира 2018 года ошибку с лентой допустила Дина, но всё равно победила меня. Мы не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада. То есть самое справедливое судейство, которое может быть. Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина.



Негативные комментарии в соцсетях? Они не привыкли к поражениям, их гимнастки всегда побеждают, и вдруг это случилось. Возможно, они думали, что золото у них в кармане», — приводит слова Ашрам Israelhayom.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о победе израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде в соревнованиях по художественной гимнастике, передает «Спорт-Экспресс».

«Это политические игры. Сразу было понятно, что что-то произойдет. Американцы проигрывают, канадцы проигрывают, но сколько было моментов, когда давали две медали. Почему здесь нельзя было дать две медали? Наши девчонки же сильнее, это было понятно. Чистый сговор», — сказал Кожевников.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала об отношении к россиянке Наталье Кузьминой, возглавлявшей судейский корпус на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит ТАСС.

Винер заявила, что никогда не простит слезы сестер Авериных после Олимпиады, и посчитала, что в этом виновата Кузьмина.

«Ей надо было показать всему миру, что она не россиянка. Но вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам, сняли ее с выборов», — так отказалась относить Кузьмину к России она.

8 сентября Винер-Усманова отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Причиной стало судейство россиянки на Олимпийских играх в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.

Российская сторона отправила в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В ответ федерация заявила, что положительно оценивает работу арбитров, а также отказывается выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных.

С Олимпийских игр в Токио прошло два месяца, а разбирательства вокруг выступления сестёр Авериных продолжается и по сей день. Так, на днях было обнародовано расследование олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, в котором говорится, что судьи на Олимпиаде в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике допустили ошибку. Что это за расследование? Можно ли на него опираться и повлияет ли оно на что-то?

Одни разбирательства

Начиная с 7 августа, с того момента, как Дина Аверина уступила первое место на Олимпиаде израильтянке Линой Ашрам, не прекращается борьба между представителями российской Федерации художественной гимнастики и международной. Жалобы, протесты, апелляции следуют одни за другими, но результат пока один — Международная федерация гимнастики (FIG) показывает под стать своей аббревиатуре «фигушки» всем недовольным.

Российская сторона считает, что судейство было несправедливым? А мы (то есть международная федерация) убеждены, что «в судейских панелях не было выявлено никаких отклонений или нарушений». Российская сторона хочет просмотреть протоколы? А мы откажем ей в такой возможности.

Впрочем, несмотря на нежелание основной федерации идти на контакт, наши спортивные чиновники и деятели не сдаются и ищут всё новые и новые пути для борьбы с несправедливым, с их точки зрения, судейством. Одним из таких борцов является Алина Кабаева.

Независимая оценка

Прежде чем приступить к сути расследования и его значению, нужно отметить, что Кабаева изначально придерживалась очень жёсткой позиции. Ниже небольшой отрывок из её выступления сразу после соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Этот случай, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали. Наши спортсмены умеют переживать несправедливость, — сказала Кабаева.

Одними громкими словами бывшая гимнастка не ограничилась. 5 октября Кабаева отправила запрос на имя главы FIG Моринари Ватанабэ с требованием раскрыть действия судей на Играх, так как в соответствии с расследованием, проведённым бригадой независимых экспертов, обнаружены определённые нарушения.

Письмо Кабаевой, опубликованное «Чемпионатом», как раз сопровождается оценками экспертов. Экспертами, в свою очередь, выступили шесть независимых судьей. Их главной целью было тщательно просмотреть последний вид многоборья (выступление с лентой) у Линой Ашрам и у Дины Авериной и проставить каждой спортсменке оценки. По итогам независимой экспертизы средний балл россиянки оказался выше, чем у израильтянки. 24,000 балла против 23,300. На это и делает акцент Кабаева.

Но в письме-расследовании гимнастки есть и другие вещи, на которые можно обратить внимание. Например, сильный разброс в оценках. Разница между самым высоким и самым низким баллом у Дины Авериной составляет 1,400. То есть один судья высоко оценил выступление спортсменки, второй — посчитал его недостаточно качественным. Раз мнения экспертов расходятся даже в независимом опросе, значит, говорить о какой-то невероятной предвзятости не приходится.

Однако ещё более дискуссионным моментом является сам характер экспертизы. Взяли каких-то шесть неизвестных судей (их имена не названы в документе), они выставили какие-то оценки. На что они опирались, ставя те или иные баллы? Какие доводы ставили во главу угла? Почему один судья посчитал необходимым оценить выступление Дины с лентой на 25,700, а второй — на 24,300? Ответы на эти вопросы вы не получите. Там только сухие цифры.

Учитывая всю серьёзность вопроса и абсолютную непрошибаемость со стороны международной федерации, кажется, было бы более логичным провести открытое расследование с участием международных судей, где бы каждый мог детально объяснить свою позицию по той или иной оценке. Чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Таких, которые остались после документа Кабаевой.