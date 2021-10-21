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Все поехать не смогут: количество спортсменов на Олимпиаде-2024 будет сокращено

Sports.tj
17 минут назад

Исполком Международного Олимпийского комитета обсудил вопросы подготовки к Летним Играм-2024 в Париже.

Количество спортсменов на Олимпиаде-2024 сократят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каждая международная федерация, чьи дисциплины представлены в программе, предоставит МОК список правил и критериев олимпийского отбора. Они должны соответствовать выпущенному организацией документу под названием QSP.

Его главная задача – обеспечить справедливые и равные возможности квалификации для всех атлетов и команд, а также соблюдение гендерного равенства.

Окончательные системы отбора будут утверждены Исполкомом МОК в начале 2022 года. Крайний срок завершения квалификационного окна – 23 июня 2024 года.

Из-за сложной финансовой ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, МОК и Оргкомитет «Париж-2024» приняли решение снизить расходы на его проведение. Так, общая квота спортсменов уменьшится до 10 500 человек, что почти на 1 000 меньше, чем было в Токио. Данная инициатива призвана сократить численность всех официальных делегаций.

Летние виды спорта,
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