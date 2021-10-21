Количество спортсменов на Олимпиаде-2024 сократят

Исполком Международного Олимпийского комитета обсудил вопросы подготовки к Летним Играм-2024 в Париже.
Каждая международная федерация, чьи дисциплины представлены в программе, предоставит МОК список правил и критериев олимпийского отбора. Они должны соответствовать выпущенному организацией документу под названием QSP.
Его главная задача – обеспечить справедливые и равные возможности квалификации для всех атлетов и команд, а также соблюдение гендерного равенства.
Окончательные системы отбора будут утверждены Исполкомом МОК в начале 2022 года. Крайний срок завершения квалификационного окна – 23 июня 2024 года.
Из-за сложной финансовой ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, МОК и Оргкомитет «Париж-2024» приняли решение снизить расходы на его проведение. Так, общая квота спортсменов уменьшится до 10 500 человек, что почти на 1 000 меньше, чем было в Токио. Данная инициатива призвана сократить численность всех официальных делегаций.