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Российский пловец дисквалифицирован за допинг

Газета.Ru
23 минуты назад

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало пловца Александра Палатова на два года за нарушение антидопинговых правил.

Российского пловца дисквалифицировали за допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Палатова Александра (вид спорта–плавание) на 2 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 мая 2021 года", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Палатов является победителем чемпионата мира 2013 среди юниоров и победителем первенства страны 2014 года на дистанции 200 м брассом. Также он завоевал серебряные (2014) и бронзовые (2012) награды чемпионата России в комбинированной эстафете 4х100.

Ранее РУСАДА дисквалифицировало тяжелоатлетов Беслана Гордогожева, Сергея Бондаренко и Марчела Гуйдю на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Гордогожева отсчитывается с 31 августа 2021 года, Бондаренко — с 19 мая 2020 года. Они наказаны за наличие запрещенных веществ в допинг-пробах спортсменов. Гуйдя, срок дисквалификации которого начинается с 21 мая 2020 года, не соблюдал "терапевтические исключения" и использовал вещества, которые входят в запрещенный список.

Летние виды спорта,Сергей Бондаренко,
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