Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Гимнастка Мельникова сделала заявление по поводу судейского скандала на ЧМ

Газета.Ruиещё 13
1 час назад

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в своем Instagram раскритиковала судей за то, что ей не засчитали один из поворотов в финале вольных упражнений на чемпионате мира, который проходит в Японии.

Гимнастка Мельникова сделала заявление после скандала на ЧМ
Фото: ReutersReuters

"Мне не засчитали вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений", — написала Мельникова.

Ангелина Мельникова выиграла серебряную медаль в вольных упражнениях. 21-летняя спортсменка по итогам своего выступления набрала 14 баллов.

Победу же одержала представительница страны-хозяйки мирового первенства Маи Мураками, опередившая Мельникову на 0,066 балла. Бронзовая награда досталась американке Лиэнн Вонг. Ее результат — 13,833 балла.

Сборная России заявила об отнятом у Мельниковой золоте

Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что судьи отняли у Мельниковой золото чемпионата мира.

Летние виды спорта,Валентина Родионенко,Ангелина Мельникова,СБОРНАЯ РОССИИ,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители