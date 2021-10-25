Лишенная золота Мельникова обратилась к сопернице

Напомним, при определении победительницы в вольных упражнениях не обошлось без судейского скандала. После выступления россиянки Ангелины Мельниковой лучшим результатом были её баллы (14,000). Мельникова уже начала праздновать победу, когда стало известно, что команда Японии подала протест на базу Мураками. Оценку Маи повысили, благодаря чему японка опередила россиянку на 0,066 балла. Россия в ответ подала аналогичный протест, так как база Мельниковой также была оценена ниже, чем заявленная спортсменкой. Однако российский протест не был принят к рассмотрению. Позже оказалось, что Ангелине не засчитали первый поворот.