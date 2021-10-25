Лишенная золота Мельникова обратилась к сопернице

Российская гимнастка Ангелина Мельникова обратилась к японке Маи Мураками, ставшей чемпионкой мира в вольных упражнениях. Изначально золото досталось Мельниковой, однако после протеста лучшей признали Мураками.
«Удачи в будущем. Ты невероятная гимнастка и очень добрый человек. Так рада, что мы вместе выступали в гимнастике», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».
«Ты невероятна! Очень приятная соперница. Удачи в будущем! Люблю тебя», — отреагировала Мураками в «сториз» своего «инстаграма».