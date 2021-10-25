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Мельникова обратилась к японке, которой отдали золото ЧМ после протеста. Та отреагировала

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

Российская гимнастка Ангелина Мельникова обратилась к японке Маи Мураками, ставшей чемпионкой мира в вольных упражнениях. Изначально золото досталось Мельниковой, однако после протеста лучшей признали Мураками.

Лишенная золота Мельникова обратилась к сопернице
Фото: ТАССТАСС

«Удачи в будущем. Ты невероятная гимнастка и очень добрый человек. Так рада, что мы вместе выступали в гимнастике», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».

«Ты невероятна! Очень приятная соперница. Удачи в будущем! Люблю тебя», — отреагировала Мураками в «сториз» своего «инстаграма».

Мельникова взяла золото ЧМ по спортивной гимнастике

Напомним, при определении победительницы в вольных упражнениях не обошлось без судейского скандала. После выступления россиянки Ангелины Мельниковой лучшим результатом были её баллы (14,000). Мельникова уже начала праздновать победу, когда стало известно, что команда Японии подала протест на базу Мураками. Оценку Маи повысили, благодаря чему японка опередила россиянку на 0,066 балла. Россия в ответ подала аналогичный протест, так как база Мельниковой также была оценена ниже, чем заявленная спортсменкой. Однако российский протест не был принят к рассмотрению. Позже оказалось, что Ангелине не засчитали первый поворот.
Летние виды спорта,Ангелина Мельникова,
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