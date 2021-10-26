Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.31
Войти в почту

Ангелина Мельникова выступила с заявлением, обвинив СМИ во лжи по скандалу с золотом ЧМ

Чемпионат.comиещё 1
31 минуту назад

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выступила с заявлением в «сториз» своего «инстаграма». По словам спортсменки, некоторые средства массовой информации сознательно исказили её слова в отношении скандальной ситуации на чемпионате мира, когда у неё отобрали золото из-за решения судей.

Мельникова сделала заявление о скандале на ЧМ
Фото: EPAEPA

«В связи с произошедшей ситуацией я замечаю, что многие СМИ пишут недостоверную информацию и лживые высказывания от моего лица. Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не буду и не собираюсь. Я написала пост, в котором конструктивно всё расписано. Ни обвинений, ни обид

«Нашу гимнастку лишили золота ЧМ. Она считает, что японке дали медаль за выслугу лет. А видео выступления опровергает решение судей». Например, это. Это не мои слова. Такого я бы никогда в жизни не сказала. Все знают и видят, как я уважаю Маи (Мураками. — Прим. «Чемпионата»). Так что полная дезинформация.

Лучше бы поднимали ажиотаж на том, что спортивную гимнастику ни один российский канал не показал за весь чемпионат мира. Актуальнее и правдивее бы было», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, Мельникова стала второй в вольных упражнениях с результатом 14,000 балла, а победу одержала японка Маи Мураками (14,066). Изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку. Протест российской команды отклонили.

Летние виды спорта,Ангелина Мельникова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители