Мельникова сделала заявление о скандале на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выступила с заявлением в «сториз» своего «инстаграма». По словам спортсменки, некоторые средства массовой информации сознательно исказили её слова в отношении скандальной ситуации на чемпионате мира, когда у неё отобрали золото из-за решения судей.

Фото: EPA EPA

«В связи с произошедшей ситуацией я замечаю, что многие СМИ пишут недостоверную информацию и лживые высказывания от моего лица. Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не буду и не собираюсь. Я написала пост, в котором конструктивно всё расписано. Ни обвинений, ни обид

«Нашу гимнастку лишили золота ЧМ. Она считает, что японке дали медаль за выслугу лет. А видео выступления опровергает решение судей». Например, это. Это не мои слова. Такого я бы никогда в жизни не сказала. Все знают и видят, как я уважаю Маи (Мураками. — Прим. «Чемпионата»). Так что полная дезинформация.

Лучше бы поднимали ажиотаж на том, что спортивную гимнастику ни один российский канал не показал за весь чемпионат мира. Актуальнее и правдивее бы было», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».