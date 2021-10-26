Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.34
Войти в почту

В Госдуме связали снятие болгарских гимнасток с ЧМ с судейскими скандалом на ОИ

Газета.Ruиещё 20
2 часа назад

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о решении сборной Болгарии сняться с групповых упражнений на чемпионате мира по художественной гимнастике.

В Госдуме связали снятие болгарских гимнасток с ЧМ с судейскими скандалом на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После того, как наши спортсменки заявили, что они будут участвовать на ЧМ, болгарские гимнастки поняли, что им там нечего ловить. Они понимают, что сейчас судейские махинации не пролезут. Проигрывать они не готовы. Если бы они проиграли, тогда поднялась бы волна негодования. Это было бы доказательством судейской ошибки", — цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".

26 октября Болгарская федерация художественной гимнастики сообщила, что команда, завоевавшая золото на Олимпийских играх — 2020 в Токио, не примет участие в групповом многоборье из-за травмы Лауры Траатс.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по художественной гимнастике будет задействована большая часть судей с летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Летние виды спорта,Полина Орлова,Анастасия Близнюк,Ангелина Шкатова,Дмитрий Свищев,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители