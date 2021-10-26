В Госдуме связали снятие болгарских гимнасток с ЧМ с судейскими скандалом на ОИ

"После того, как наши спортсменки заявили, что они будут участвовать на ЧМ, болгарские гимнастки поняли, что им там нечего ловить. Они понимают, что сейчас судейские махинации не пролезут. Проигрывать они не готовы. Если бы они проиграли, тогда поднялась бы волна негодования. Это было бы доказательством судейской ошибки", — цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".