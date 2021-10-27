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WADA обвинило Украину в нарушении кодекса агентства

Елена Прошина
30 минут назад

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило украинское Антидопинговое агентство в нарушении кодекса WADA, следует из сообщения организации.

WADA обвинило Украину в нарушении кодекса агентства
Фото: ReutersReuters

WADA инициировало расследование «Операция «Геркулес» в 2019. Специалисты агентства обнаружили доказательства, которые позволяют утверждать, что с 2012 года Антидопинговое агентство Украины практикует уведомление спортсменов о грядущем допинг-контроле. Их предупреждали лично по телефону, либо через тренеров.

Данная практика использовалась перед важными международными соревнованиями. Также в ходе расследования стало известно о случаях, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования. Также в ходе операции были получены доказательства того, что в 2021 году украинское Агентство предоставило результаты проверки, по крайней мере, шести образцов, взятых в соревновательный период, под видом проб, которые были отобраны во внесоревновательный период. В WADA заказали повторный анализ этих шести проб, результаты тестирования не выявили наличия допинга.

Результаты операции были предоставлены комитету по соответствию и департаменту тестирования WADA для принятия мер. В отношении Антидопингового агентства Украины инициирован процесс проверки на соответствие положениям кодекса WADA.

Летние виды спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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