WADA обвинило Украину в нарушении кодекса агентства

WADA инициировало расследование «Операция «Геркулес» в 2019. Специалисты агентства обнаружили доказательства, которые позволяют утверждать, что с 2012 года Антидопинговое агентство Украины практикует уведомление спортсменов о грядущем допинг-контроле. Их предупреждали лично по телефону, либо через тренеров.

Данная практика использовалась перед важными международными соревнованиями. Также в ходе расследования стало известно о случаях, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования. Также в ходе операции были получены доказательства того, что в 2021 году украинское Агентство предоставило результаты проверки, по крайней мере, шести образцов, взятых в соревновательный период, под видом проб, которые были отобраны во внесоревновательный период. В WADA заказали повторный анализ этих шести проб, результаты тестирования не выявили наличия допинга.