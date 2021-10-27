Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова отчитала Арину Аверину после выступления гимнастки в упражнениях с мячом на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

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«Когда ты будешь улыбаться, моя умница? Улыбайся всё время. И сейчас улыбайся», — сказала Винер-Усманова Авериной сразу после выступления Арины.

В упражнениях с мячом на чемпионате мира Арина Аверина заняла второе место, уступив сестре Дине, которая стала 15-кратной чемпионкой мира.