«Повторение ситуации на ОИ»: Винер-Усманова о судействе выступления Авериной

«Видим грубейшую ошибку – смена предмета во время упражнения. Это стоит огромной потери баллов. Но это жизнь, это спорт, куда без этого. Кстати, потеря была на той самой легендарной ловле Авериных. Нечего, ребята, за нами повторять!» – Синицына после выступления украинки Оноприенко.



«Если наша спортсменка уронила предмет или сделала ошибку, за счёт этого может выехать другая страна. Но при идеальном исполнении наши девочки несравнимы с другими, они не могут стоять на одной ступени с остальными», – Синицына по ходу соревнований.



«Согнутые немного руки на повороте фуэте, грубая ошибка — сошла с поворота, не докрутив, плюс ещё сделала несколько шагов лишних. Стопы… стопы… ой, мама!» — Синицына после выступления Боряны Калейн.



«Небольшие погрешности… Да какие погрешности! Погрешности только в судейском корпусе в Токио! Ни о чём они не говорят! Всё равно в художественной гимнастике нам равных нет!» — Симонов после заключительного выступления Арины.



«Дина – ты наша звезда. Это гениально. Артистизм, техника. Ни одного движения не было выполнено просто так. Даже маленькие переброски у неё не из руки в руку, а 350 раз прокрутится. Как это вообще можно не оценить? Как судьи могут так неприкрыто обманывать народ?» — Синицына после выступления Авериной, но до выставления оценок.