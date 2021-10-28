«Повторение ситуации на ОИ»: Винер-Усманова о судействе выступления Авериной

Ситуация с оценкой россиянки Дины Авериной за упражнения с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике является повторением скандала на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен.
"Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх, - сказала Винер-Усманова. - Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще, и были выполнены все сложности".
Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».
Спортсменка набрала за свое выступление 23,900 балла. Аверина проиграла представительнице Белоруссии Алине Горносько, в активе которой 23,950 балла. На третьем месте расположилась сестра Авериной Арина с 23,450 балла.
Медаль стала для Дины Авериной четвертой на этом ЧМ. До этого спортсменка одержала победу в упражнениях с обручем, мячом и булавой. Таким образом, она остается 16-кратной чемпионкой мира. Рекорд принадлежит россиянке Евгении Канаевой, на счету которой 17 побед.
На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. В России сочли судейство на турнире необъективным.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова осталась недовольна тем, что судьи долго выставляли оценки Дине Авериной после упражнений c булавами на чемпионате мира.
«Смотри, что творится. Опять они там сидят и воркуют, да? Опять эти негодяи воркуют», — сказала Винер-Усманова спортсменке во время выставления оценок.
Скандал с судейскими оценками произошел на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Тогда победу в личном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, несмотря на падение ленты. Дина Аверина взяла серебро. После выступления россиянки судьи долго выставляли ей оценки.
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. В личном первенстве Россию представят Арина и Дина Аверины, а в групповом — Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась по поводу выступления Дины Авериной на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Спортсменка 27 октября завоевала золото в упражнениях с обручем и мячом.
«Опасений за результат не было и на Олимпийских играх, если бы не наша [Наталья] Кузьмина (глава технического комитета Международной федерации гимнастики. — Прим. СЭ). Я не представляла, что российский специалист может так судить Россию. Если честно, то выступили нормально, потому что судили независимые арбитры, которых не было раньше, поэтому и такая оценка у Дины Авериной — 29,125. Ее не было никогда — ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
Россиянка стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Турнир завершится 31 октября.
Серебряная призерка Олимпийских игр 2020 года по художественной гимнастике Дина Аверина прокомментировала собственное выступление на первом дне чемпионата мира — 2021, где она выиграла две золотых медали.
«Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как мировое первенство и Олимпиада проходят в один год. Такого в моей карьере еще никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на все 100%.
В принципе, сегодняшим днем я довольна. Но у нас впереди еще много выступлений, так что будем стараться», — приводит слова Авериной ТАСС.
Комментаторы искали судейский заговор, игнорировали ошибки россиянок и удивлялись оценкам иностранок. Ну разве так можно?
Буквально за пару дней до старта чемпионата мира – 2021 Ирина Винер-Усманова заявила, что на российском телевидении трансляций важного для России турнира не будет.
Но совершенно неожиданно практически с началом первых финалов «Матч ТВ» объявил о показе турнира и включил трансляцию. Вот только работа комментаторов в первый день порой вызывала искреннее недоумение. Они искали судейские заговоры, игнорировали ошибки российских гимнасток и радовались неудачам их соперниц. Ну разве так можно?
На «Матч ТВ» работали комментатор Андрей Симонов и приглашённая в качестве эксперта некогда любимая ученица Ирины Александровны чемпионка Европы Юлия Синицына. Они вели репортаж, необоснованно распаляясь на соперниц Авериных и судей. Оба комментатора пропустили ошибку, допущенную Ариной в упражнении с обручем, и понеслось…
Дальше просто подборка цитат.
«Ох, друзья, это было гениально, на мой вкус!» – Андрей Симонов после выступления Арины с обручем, когда она уронила снаряд.
«Видим на повторе прекрасные элементы, которые выполнены чисто, с характерной для сестёр Авериных амплитудой», – Юлия Синицына о том же.
«Вот неожиданно, я был уверен, что за своё выступление, и мы это видели, Арина должна была получать больше 25 баллов – это сто процентов! Неужели такая уже тенденция? Мы говорили, что на чемпионате мира на 70 процентов те же арбитры, что на Олимпийских играх в Токио», – Симонов после оценок Арины.
«На судей лично у меня никакой надежды нет. После того, что происходило на Олимпиаде, на справедливость надежды нет… Что ж творится-то? Геноцид какой-то! У меня даже слов нет», – Синицына после объявления оценки Алины Горносько, которая показала безошибочное упражнение и обошла Арину Аверину на целый балл.
«Главное, непонятно, за что? Хочется взять выступление Арины и Алины и сравнить пошагово. Явно не хуже, не на один балл уж точно», – Симонов про Горносько.
«Видим грубейшую ошибку – смена предмета во время упражнения. Это стоит огромной потери баллов. Но это жизнь, это спорт, куда без этого. Кстати, потеря была на той самой легендарной ловле Авериных. Нечего, ребята, за нами повторять!» – Синицына после выступления украинки Оноприенко.
«Если наша спортсменка уронила предмет или сделала ошибку, за счёт этого может выехать другая страна. Но при идеальном исполнении наши девочки несравнимы с другими, они не могут стоять на одной ступени с остальными», – Синицына по ходу соревнований.
«Согнутые немного руки на повороте фуэте, грубая ошибка — сошла с поворота, не докрутив, плюс ещё сделала несколько шагов лишних. Стопы… стопы… ой, мама!» — Синицына после выступления Боряны Калейн.
«Небольшие погрешности… Да какие погрешности! Погрешности только в судейском корпусе в Токио! Ни о чём они не говорят! Всё равно в художественной гимнастике нам равных нет!» — Симонов после заключительного выступления Арины.
«Дина – ты наша звезда. Это гениально. Артистизм, техника. Ни одного движения не было выполнено просто так. Даже маленькие переброски у неё не из руки в руку, а 350 раз прокрутится. Как это вообще можно не оценить? Как судьи могут так неприкрыто обманывать народ?» — Синицына после выступления Авериной, но до выставления оценок.
Ну и далее в том же духе. За попыткой поиска судейских заговоров и ошибок были пропущены многочисленные интересные моменты. А ошибки гимнасток (или их отсутствие) свелись только к потерям предмета (или их отсутствию). О какой-то непредвзятости или хотя бы объективности, которой стоит придерживаться телекомментаторам, не было и речи.
«Матч ТВ» нужно сказать огромное спасибо за трансляцию. Это было неожиданно и круто.
Но стоило ли опускаться до такого отношения к соперницам?