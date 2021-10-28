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Дина Аверина выругалась на камеру после объявления оценок судей

Чемпионат.com
2 часа назад

Российская гимнастка Дина Аверина выругалась на камеру, после того как судьи объявили оценки за выступление в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Россиянка заработала 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950), и завоевала серебро. После выступления на оценки Авериной был подан протест, но судьи отклонили его.

Дина Аверина выругалась на камеру после объявления оценок судей
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Таким образом, Дина Аверина не смогла завоевать четвёртое золото на ЧМ в Китакюсю. До этого она победила в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание оставшихся соревнований

29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав) 30 октября — личное многоборье. 31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).

Летние виды спорта,Дина Аверина,
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