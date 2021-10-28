Дина Аверина выругалась на камеру после объявления оценок судей

Российская гимнастка Дина Аверина выругалась на камеру, после того как судьи объявили оценки за выступление в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Россиянка заработала 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950), и завоевала серебро. После выступления на оценки Авериной был подан протест, но судьи отклонили его.