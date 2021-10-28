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Сестры Аверины не сдержали слез из-за оценок на ЧМ по художественной гимнастике

Елена Прошина
37 минут назад

Гимнастки Дина и Арина Аверины не смогли сдержать слез после оглашения оценок в упражнениях с лентой на чемпионате мира в японском Китакюсю. Об этом рассказала главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова в разговоре с РИА Новости.

Сестры Аверины не сдержали слез из-за оценок на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Реакция девочек? Это не первые слезы на их глазах — были уже на Олимпийских играх. Самое страшное, что это повторилось на людях», — заявила наставница гимнасток.

Напомним, что за свое выступление Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив белоруске Алине Горносько всего 0,050 балла. Арина Аверина оказалась на третьем месте с результатом в 23,450 балла и также осталась недовольна своими оценками. Российская команда подала протесты на результаты, однако они были отклонены.

Как ранее подчеркивала Винер-Усманова, ситуация схожа с той, которая произошла с Диной Авериной на Олимпийских играх в Токио. Ранее она обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики, россиянку Наталью Кузьмину в умышленном занижении оценок сестрам.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио в индивидуальном многоборье победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам, которая в последнем упражнении уронила ленту. Несмотря на ошибку, ей присудили первое место, а Дина Аверина завоевала серебро.

Техкомитет федерации не выявил предвзятости или ошибок в судействе на ОИ-2020.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Наталья Кузьмина,Ирина Винер,РИА Новости,
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