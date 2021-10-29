В России вступились за Авериных после споров на ЧМ

Дина Аверина идеально выполнила упражнение с лентой на первенстве планеты в японском Китакюсю и должна была брать золото. Такое мнение высказала призёр Олимпийских игр Яна Батыршина. Согласилась с ней четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова, которая осталась шокирована минимальным отставанием россиянки от победительницы Алины Горносько. Поддержали отечественных гимнасток и в Госдуме. Так, по мнению Светланы Журовой, победы россиян никогда никому не нравились. А её коллега Дмитрий Свищёв призвал тщательно разобраться в ситуации, чтобы исключить повторение «олимпийского сценария».

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Судейский скандал в финале упражнений с лентой стал пока самым обсуждаемым событием проходящего в японском Китакюсю чемпионата мира по художественной гимнастике. Во всех предыдущих видах первенствовала Дина Аверина, а её сестра Арина завоевала два серебра. Однако в последнем арбитры неожиданно поставили наивысший балл представительнице Белоруссии Алине Горносько, тогда как россиянки остались позади неё. Тренерский штаб отечественной сборной подал протест на оценки девушек, но он оказался отклонён. Дина, поняв, что уступила сопернице в борьбе за победу всего 0,050 очка, расплакалась.

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«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно её помним. Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала всё возможное, и сейчас могу сделать то же самое», — приводит слова гимнастки ТАСС.

Тем не менее на родине выступление сестёр произвело фурор. Отметил успех спортсменок в упражнении с булавами даже президент Владимир Путин.

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех — большая, заслуженная награда за ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу. Желаю вам всего наилучшего», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства Дине Авериной.

Решение же судей отдать золото Горносько, проигнорировав яркое выступление Авериных, вызвало в стране негодование. Многие эксперты назвали вердикт членов жюри спорным. Так, по мнению призёра Олимпийских игр Яны Батыршиной, Дина, понимая, что необходимо быть «на три головы выше всех», превзошла белоруску как в сложности, так и в чистоте.

«Мы видели, как она, дождавшись объявления оценок после ленты, сказала Ирине Винер-Усмановой, что ей занизили трудность с 10,8 до 9,8 балла. Я не понимаю, почему это было сделано. На мой профессиональный взгляд — не лукавлю, — Дина ленту сделала блестяще, не придраться ни к чему. От и до всё было выполнено идеально», — цитирует эксперта «Р-Спорт».

Что касается оценки Арины, то Батыршина признала: чемпионка выступила лучше, тогда как россиянка «допустила две явные технические ошибки».

«Но всё равно проигрыш должен был быть намного меньше. Мне ещё обидно из-за того, что лента — моё любимое упражнение у Арины. Оно просто гениальное, его надо показывать и разбирать на детали. Для меня это лучшее упражнение с лентой за последнее время среди всех гимнасток, которых я знаю», — добавила Батыршина.

В свою очередь, десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова в беседе с ТАСС согласилась с жёсткой критикой президента ВФХГ Винер-Усмановой в адрес судей. По её словам, Дине явно занизили оценку.

«Думаю, Аверины выступили хорошо. Они в целом молодцы, что после Олимпиады поехали на чемпионат мира и пока его выигрывают, потому что многоборье у них только послезавтра, а сейчас идут отдельные виды многоборья. Конечно, хотелось, чтобы Дина выиграла все четыре вида, и жалко, что она не выиграла ленту, на мой взгляд, она и в этой дисциплине должна была побеждать. Посмотрим, что будет в многоборье, очень надеюсь, что золото и серебро будет у сестёр», — поделилась Капранова.

Серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева полагает, что вся тройка призёров выполнила упражнения с лентой достаточно чисто, а локальная неудача должна стать для отечественной сборной «толчком вперёд».

«Я всегда выступала за сборную России, наши девочки — самые сильные, у них лучшие постановки. Но у судей немного другое мнение, обидно, что полностью не оценивают. Насколько это спортивная история? Девочки из других сборных становятся лучше. Мы тоже. Но вот Горносько набирает опыт, она давно на высоком уровне. Скорее конкуренты становятся лучше, чем останавливаемся мы», — приводит слова Кудрявцевой «Чемпионат».

Наконец, четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова осталась неприятно удивлена минимальным отставанием Дины Авериной от завоевавшей золото белоруски.

«Я смотрела квалификации и финалы, поэтому могу сказать, что наши девочки огромные молодцы, всё очень хорошо выполнили. Честно, не ожидала, что будет второе место в ленте, потому что все привыкли к тому, что когда наши девочки делают всё чисто, то это железно золотая медаль. И конечно, было неожиданно видеть отрыв в 0,05 балла», — посетовала Солдатова.

Не оставили судейский скандал на первенстве планеты без внимания и в Госдуме. Например, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает: успешные выступления отечественных атлетов в мире всегда встречали достаточно прохладно.

«Наши победы никогда никому не нравились. Поэтому понятно, что к России будут придираться. Пример Этери и Покровской это показывает. Они всегда говорят, что у нас нет шансов ошибаться. К сожалению, это двойные стандарты к нашим спортсменам и сборным, где мы фавориты. Каждый судья рассматривает нас под лупой, а другим прощает недочёты», — объяснила Журова.

При этом в художественной гимнастике, по её мнению, россиянок засуживают лишь потому, что они полностью доминируют.

«Судьи в гимнастике руководствуются своими убеждениями, считая, что постоянное лидерство России приводит к угасанию интереса к спорту во всём мире. А они заинтересованы в мировом развитии. Им не нравится превосходство одной страны, поэтому они стараются его нарушить любыми способами», — цитирует депутата Sport24.

Её коллега Дмитрий Свищёв призвал «без истерик и эмоций» разобраться в произошедшем в Китакюсю.

«Нужно довериться специалистам, которые разбираются в этом вопросе и смогут сказать, это правильное решение или судьи пытаюсь оправдать себя за старые олимпийские ошибки, повторить олимпийский сценарий. Потому что так далеко дело не пойдёт, это происшествие однозначно нельзя оставлять без внимания. Я считаю, что это именно происшествие, потому что в последнее время становится тенденцией устраивать судейские скандалы с участием наших спортсменов», — посетовал депутат.

Впрочем, известный журналист Дмитрий Губерниев призвал «быть спокойнее в этой ситуации».

«Мы можем очень далеко зайти, если каждый раз приплетать политику и козни Запада. Теперь у нас что — козни Минска?! Мне кажется, нужно быть спокойнее в этой ситуации. Такое бывает. 0,05 балла между ними — для победы надо быть наголову сильнее. Дина доказала, что она великая гимнастка, и всё расставила по своим местам», — призвал комментатор.

По мнению Губерниева, в субъективных видах спорта россиянам необходимо быть выше конкурентов, чтобы судьи не имели даже возможности придраться к их выступлению.

«Нужно быть как наши синхронистки. При прочих равных возникают вопросы, но говорить о том, что белорусская гимнастка победила нечестно — перебор», — добавил журналист.

А двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что слишком пристальное внимание к ситуации может негативно сказаться на самих сёстрах Авериных.