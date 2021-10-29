«Наши девочки молодцы, очень за них рада. Сегодня победили в очень тяжелой борьбе. Справедливость восторжествовала! Наконец наша команда завоевала те медали, которые заслуживает. Слава богу, что судьи в этот раз оценили все честно.



К сожалению, к российским спортсменам всегда особое отношение. Каждый раз приходится переживать за судейство. Нам ставят высший балл только тогда, когда исполнили все идеально.



Некоторые ребята не могут справиться с такой конкуренцией и несправедливостью и даже меняют гражданство. Каждому ведь хочется, чтобы его оценивали объективно, а не из-за того, что он из России. Если такие беспочвенные нападки продолжатся, то мы начнем терять талантливых спортсменов. Ребятам просто некуда деваться. Ведь они хотят реализовывать свои возможности и добиваться успеха.



Это идет со времен СССР. Так было всегда. Эффективно бороться с этим почти никогда не удавалось. Ну что нам теперь, Крым отдать, что ли? К сожалению, это единственное, что могло бы ослабить давление на спортсменов из России. Но это никогда не произойдет», — приводит слова Журовой Sport24.