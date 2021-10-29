Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.34
Войти в почту

Журова - о нападках на российских спортсменов: что нам теперь, Крым отдать, что ли?

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

"Что нам теперь, Крым отдать, что ли?"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши девочки молодцы, очень за них рада. Сегодня победили в очень тяжелой борьбе. Справедливость восторжествовала! Наконец наша команда завоевала те медали, которые заслуживает. Слава богу, что судьи в этот раз оценили все честно.

К сожалению, к российским спортсменам всегда особое отношение. Каждый раз приходится переживать за судейство. Нам ставят высший балл только тогда, когда исполнили все идеально.

Некоторые ребята не могут справиться с такой конкуренцией и несправедливостью и даже меняют гражданство. Каждому ведь хочется, чтобы его оценивали объективно, а не из-за того, что он из России. Если такие беспочвенные нападки продолжатся, то мы начнем терять талантливых спортсменов. Ребятам просто некуда деваться. Ведь они хотят реализовывать свои возможности и добиваться успеха.

Это идет со времен СССР. Так было всегда. Эффективно бороться с этим почти никогда не удавалось. Ну что нам теперь, Крым отдать, что ли? К сожалению, это единственное, что могло бы ослабить давление на спортсменов из России. Но это никогда не произойдет», — приводит слова Журовой Sport24.

За упражнение с пятью мячами на чемпионате мира команда России получила 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100, общий результат составил 88,350. Второе место заняла сборная Италии (86,000 балла), а третье — Белоруссия (85,400).
Летние виды спорта,Светлана Журова,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
90
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители