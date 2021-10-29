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Ефимова выиграла 100 м брассом на этапе Кубка мира в Казани

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Во второй день четвертого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в эти дни в Казани, австралийский пловец Кайл Чалмерс побил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем. Его результат — 44,84 секунды. Предыдущее достижение 13-летней давности принадлежало французу Амари Лево.

Ефимова выиграла 100 м брассом на этапе КМ в Казани
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российские спортсмены Владимир Морозов (46,32) и Климент Колесников (46,35) в этом заплыве заняли второе и третье места.

Всего российские пловцы в соревновательный день завоевали три золота. В заплыве на 100 м брассом Юлия Ефимова опередила Виталину Симонову на 0,01 секунды, третьей финишировала также россиянка Татьяна Белоногоф.

На 50 м на спине победу одержал Павел Самусенко, серебро взял Колесников, а бронзовая награда досталась еще одному россиянину Сергею Фесикову.

Алексей Ртищев выиграл заплыв на дистанции 1500 м вольным стилем, другой россиянин — Сергей Семанов — стал третьим.

Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха взяла бронзу на дистанции 100 метров брассов на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а спустя четыре года на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала два серебра в заплывах на 100 и 200 метров. На прошедшей Олимпиаде в Токио спортсменка осталась без медалей.

Ранее сообщалось, что Ефимова не может вернуться в США из-за собаки.

Летние виды спорта,Сергей Семанов,Кайл Чалмерс,Климент Колесников,Алексей Ртищев,Виталина Симонова,Сергей Фесиков,Владимир Морозов,Юлия Ефимова,
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