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Винер-Усманова рассказала о роли Путина в успехе российских гимнасток на ЧМ

Lenta.ru
2 часа назад

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала президента России Владимира Путина величайшей личностью мира. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению тренера, глава государства сыграл роль в успехе россиянок на чемпионате мира в Японии, поддержав Дину Аверину после Олимпиады в Токио.

«Вот это тоже для нас было огромным стимулом, чтобы выступать здесь ради этих слов», — рассказала Винер-Усманова.

Дина Аверина на чемпионате мира в Японии завоевала пять золотых медалей. Она довела общее количество побед на мировых первенствах до 18 и побила рекорд Евгении Канаевой, в активе которой 17 титулов.

«Это был чемпионат мира имени Дины Авериной. Но правила меняются»

ЧМ проходил с 27 по 31 октября. Россиянки проиграли только два финала из восьми. Дина Аверина стала серебряным призером в упражнении с лентой. Медаль того же достоинства была завоевана в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами. Во всех остальных дисциплинах первыми были представительницы России.
Летние виды спорта,Видео,Дина Аверина,Евгения Канаева,Ирина Винер,Владимир Путин,
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