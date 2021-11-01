ЧМ проходил с 27 по 31 октября. Россиянки проиграли только два финала из восьми. Дина Аверина стала серебряным призером в упражнении с лентой. Медаль того же достоинства была завоевана в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами. Во всех остальных дисциплинах первыми были представительницы России.