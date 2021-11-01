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Винер-Усманова назвала сборную Израиля командой одного дня

RT на русскомиещё 1
2 часа назад

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты чемпионата мира 2021 года в Японии.

Винер-Усманова назвала сборную Израиля "однодневкой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как видите, сразу отказалась выступать на чемпионате мира сборная Израиля — то есть это были однодневки. Может, с их стороны это и правильно, но мы так не работаем», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По словам тренера, Дина Аверина прошла квалификацию и финалы блестяще, не сделав ни единой видимой ошибки, и получила четыре личные золотые медали.

«Одна из этих медалей в многоборье, олимпийской программе, с отрывом от второго места в три балла», — добавила Винер-Усманова.

Напомним, что сборная Израиля и её лидер Линой Ашрам снялись с чемпионата мира в японском Китакюсю. Ашрам завоевала золото на Олимпийских играх в Токио, на 0,15 балла опередив Дину Аверину (107,800 против 107,650), несмотря на то что уронила предмет в соревнованиях с лентой.

Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике в Японии. Большую часть золотых наград сборной России на турнире в Японии принесла Дина Аверина. Россиянка стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира и первой четырёхкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась о снятии сборной Израиля с ЧМ-2021.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Евгения Канаева,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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