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Дина Аверина призналась, что ей стыдно за ругань во время чемпионата мира

Газета.Ruиещё 1
38 минут назад

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что ей неловко за ругательства, которые она произнесла после выставления оценок на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Дине Авериной стыдно за ругань во время ЧМ в Японии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В упражнениях с лентой россиянка получила 23,900 балла, проиграв победившей белоруске Алине Горносько 0,050 балла. После того, как оценка появилась на табло, Аверина выругалась, а ее реакция попала в трансляцию.

«В жизни я себя так не веду и никогда не ругаюсь! (смеется). Это на самом деле было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно. Я просто не должна была себя так вести, но, к сожалению, не смогла справиться с собой. Это мне очень тяжело далось.

Только сейчас я понимаю, что это были финалы в отдельных видах, я проиграла всего одну медаль… Главное — что я чисто выступила, все мною довольны. Моей вины в результате нет», — цитирует Аверину «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Китакюсю российская гимнастка завоевала пять золотых и одну серебряную награды.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос об участии Авериных в Играх-2024.

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