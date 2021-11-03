Дине Авериной стыдно за ругань во время ЧМ в Японии

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что ей неловко за ругательства, которые она произнесла после выставления оценок на чемпионате мира в японском Китакюсю.
В упражнениях с лентой россиянка получила 23,900 балла, проиграв победившей белоруске Алине Горносько 0,050 балла. После того, как оценка появилась на табло, Аверина выругалась, а ее реакция попала в трансляцию.
«В жизни я себя так не веду и никогда не ругаюсь! (смеется). Это на самом деле было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно. Я просто не должна была себя так вести, но, к сожалению, не смогла справиться с собой. Это мне очень тяжело далось.
Только сейчас я понимаю, что это были финалы в отдельных видах, я проиграла всего одну медаль… Главное — что я чисто выступила, все мною довольны. Моей вины в результате нет», — цитирует Аверину «Матч ТВ».
На чемпионате мира в Китакюсю российская гимнастка завоевала пять золотых и одну серебряную награды.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос об участии Авериных в Играх-2024.