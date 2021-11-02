Украинский спортсмен подтвердил наличие допинг-схемы в стране

Украинский ходок Игорь Главан прокомментировал публикацию отчета о расследовании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выявившего нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ). Расследование показало, что с 2012 года агентство Украины уведомляет спортсменов заранее о том, что им необходимо будет сдать тест на запрещенные вещества.
«Могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас — с момента, когда к нам пришел старшим тренером Денис Тобиас. Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать. Даже когда мы были на заграничных сборах, он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезде домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать – вот так это было» — приводит слова спортсмена «Настоящее время»*.
* — признано в России иноагентом.
В частности, предполагается, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщил минимум о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательный. Согласно отчету WADA, это делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив по необходимому количеству внесоревновательных тестов к Олимпиаде-2020 в Токио.
В результате расследования, руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку в полном составе.
Спортивный ходок Главан был отстранен от стартов в декабре 2017 года, потому что в его крови было обнаружено запрещенное вещество. Позже спортсмен был дисквалифицирован, из-за чего пропустил Олимпиаду в Токио.
Ранее украинским спортсменам могут отказать в международных стартах.