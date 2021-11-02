Украинский спортсмен подтвердил наличие допинг-схемы в стране

«Могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас — с момента, когда к нам пришел старшим тренером Денис Тобиас. Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать. Даже когда мы были на заграничных сборах, он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезде домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать – вот так это было» — приводит слова спортсмена «Настоящее время»*.