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Украинский спортсмен подтвердил наличие допинг-схемы в стране

Газета.Ru
1 час назад

Украинский ходок Игорь Главан прокомментировал публикацию отчета о расследовании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выявившего нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ). Расследование показало, что с 2012 года агентство Украины уведомляет спортсменов заранее о том, что им необходимо будет сдать тест на запрещенные вещества.

Украинский спортсмен подтвердил наличие допинг-схемы в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас — с момента, когда к нам пришел старшим тренером Денис Тобиас. Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать. Даже когда мы были на заграничных сборах, он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезде домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать – вот так это было» — приводит слова спортсмена «Настоящее время»*.

* — признано в России иноагентом.

В частности, предполагается, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщил минимум о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательный. Согласно отчету WADA, это делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив по необходимому количеству внесоревновательных тестов к Олимпиаде-2020 в Токио.

В результате расследования, руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку в полном составе.

Спортивный ходок Главан был отстранен от стартов в декабре 2017 года, потому что в его крови было обнаружено запрещенное вещество. Позже спортсмен был дисквалифицирован, из-за чего пропустил Олимпиаду в Токио.

Ранее украинским спортсменам могут отказать в международных стартах.

Летние виды спорта,Игорь Главан,Всемирное антидопинговое агентство,
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