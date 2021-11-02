Ответят за «московитов»: Украина открыла дело за критику атлетов

Нацполиция Украины возбудила дело из-за оскорблений русскоговорящих спортсменов

Фото: Reuters Reuters

Украинская полиция завела уголовное дело из-за резких высказываний общественных деятелей в адрес спортсменов, представляющих страну на чемпионате Европы по футболу и Олимпийских играх, которые состоялись летом 2021 года. Производство открыто по статье о разжигании национальной вражды.

Видео дня

«Дело было открыто в октябре и расследуется по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)», — сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Национальную полицию страны.

Органы правопорядка возбудили дело в отношении детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион по фактам оскорблений украинских спортсменов из-за контактов с россиянами и использования русского языка.

Первый инцидент произошел во время чемпионата Европы по футболу – 2020, который состоялся летом 2021 года в нескольких европейских городах. Писательница Ницой раскритиковала национальную украинскую команду после того, как сборная представила свой плейлист для европейского первенства. Волну негодования вызвал тот факт, что среди представленных композиций нет ни одной песни на украинском языке, зато присутствует российская музыка. В связи с этим Ницой написала большой пост в своем Facebook.

«На фоне всего мира, который еще недавно пел «Плакала» (исполнитель KAZKA, — прим. «Газеты.Ru»), а теперь поет «Шум» (Исполнитель Go_A, песня Украины на Евровидении-2021, — прим. «Газеты.Ru»), который положил на лопатки все мировые рейтинги, вы не включаете в свой плейлист ни одной украинской песни. Вы действуете как конченые московиты», — отметила Ницой в посте в социальной сети.

Позднее эта запись была удалена. Сборная представила новый плейлист, куда уже были включены в том числе и песни на украинском языке. Однако писательница не прекратила критиковать сборную и отдельных футболистов.

29 июня в рамках 1/8 финала турнира сборная Украины играла с национальной командой Швеции и победила со счетом 2:1. Судьба поединка решилась в дополнительное время, а автором победного гола на 121-й минуте стал Артем Довбик. После встречи футболист, обеспечивший Украине выход в четвертьфинал Евро, дал комментарий на русском языке, что вновь вызвало негодование у Ницой. Она вновь опубликовала пост в Facebook.

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?

А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил — так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?» — заявила писательница в своей социальной сети.

Многие, в том числе и ряд украинских СМИ, которые после победы команды над Швецией ликовали, сочли публикацию чрезмерной и грубой. К примеру, «Страна.ua» в своем материале отметила, что «даже после такой блестящей победы «активисты-украинизаторы» не перестают искать зраду на ровном месте». В то же время мнение Ницой отчасти разделил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, заявивший, что спортсмены, которые представляют страну на международных турнирах, обязаны говорить на национальном языке.

Чемпионат Европы закончился для Украины на стадии четвертьфинала. Подопечные Андрея Шевченко с разгромным счетом 0:4 проиграли национальной команде Англии. Но через несколько недель начались Олимпийские игры в Токио, которые дали Ницой новый повод для критических высказываний в социальной сети. Детскую писательницу вновь не устроило, что атлеты, представляющие Украину, дают комментарии журналистам на русском языке.

«Если едешь представлять Украину, то представляй ее, курица, на украинском языке! На украинском! А если едешь представлять себя — то фиг бы ты поехало, потому что на те соревнования едут не от себя, а от страны! Они что, не слышали, что нашу страну, их туда пославшую, надо представлять на языке страны? Не слышали наставления, чтобы разговаривали на украинском? Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему», — написала Ницой в своем Facebook.

Литераторша также возмутилась тому факту, что языковой омбудсмен не штрафует атлетов, тренеров и спортивные федерации за подобное. Ницой задалась вопросом, почему министр молодежи и спорта, который поехал в Японию во главе олимпийской делегации, не «обеспечил соблюдения государственной языковой политики и допустил этот позор».

Бывший депутат Рады от партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ирина Фарион привлекла внимание полиции своим комментарием во время летней Олимпиады в Токио. Игры получились богатыми на скандалы, в числе которых можно вспомнить и побег белорусской атлетки Кристины Тимановской в Польшу, и российскую критику судейства в художественной гимнастике, где спортсмены под флагом ОКР сенсационно лишились золота в индивидуальном многоборье (израильтянка Линой Ашрам оказалась выше россиянки Дины Авериной).

Для Украины самым громким стал скандал с Ярославой Магучих — украинка, завоевавший бронзу в прыжках в высоту, тепло обнялась и сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене, взявшей долгожданное золото.

На родине Магучих подверглась серьезной критике, в том числе и со стороны Фарион.

«Спорт так же, как и религия, как любая другая сфера жизни, на самом деле, является категорией политической, и то, что сделала эта спортсменка… она на весь мир заявила, что мы один народ. Собственно, она подтвердила тезис Путина. Я бы вернула эту награду этого биологического мусора назад», — заявила Фарион, чьи слова приводит Regnum.

Ситуация вокруг Магучих впоследствии вызвала большой резонанс. Дело дошло до Министерства обороны, которое провело встречу со спортсменкой, служащей в Вооруженных силах. Сама атлетка объяснила сделанный снимок эмоциями, которые захлестнули ее после завоевания бронзовой медали.