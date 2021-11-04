«В жизни я себя так не веду и никогда не ругаюсь! Это на самом деле было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно. Я просто не должна была себя так вести, но, к сожалению, не смогла справиться с собой. Мне было настолько стыдно», — рассказала спортсменка.