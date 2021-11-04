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Российская пловчиха стала чемпионкой Европы

Lenta.ruиещё 10
3 часа назад

Российская пловчиха Светлана Чимрова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская пловчиха стала чемпионкой Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25-летняя россиянка стала чемпионкой, одержав победу в заплыве на 200 метров баттерфляем. Она опередила спортсменку из Дании Хелену Розендаль Бах. Бронзовую награду завоевала пловчиха из Италии Илария Бьянка.

3 ноября россиянин Климент Колесников стал сильнейшим в дистанции на 50 метров на спине. Отечественный пловец обновил рекорд турнира, преодолев дистанцию за 22,47 секунды.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходит в Казани. Турнир завершится 7 ноября.

В 2013 году Чимрова выиграла бронзовую медаль ЧЕ по плаванию на короткой воде в эстафете. Самым успешным стартом в карьере россиянки стал ЧЕ в Глазго, где она завоевала одно золото и тре серебра.

Летние виды спорта,Климент Колесников,Светлана Чимрова,
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