Ефимова рассказала о предложенных гонорарах за индивидуальные уроки по плаванию

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, о том, что однажды за урок по плаванию ей предлагали $1 тыс. Слова Ефимовой передает "Матч ТВ". "Я ездила на свадьбу к подруге в Санта-Барбару. Я по утрам ходила плавать, а уже вечером присоединялась к остальным. И вот я уже в бассейне, а меня окружающие мужчины достают: "Ой, ты так хорошо плаваешь! Научишь?" — "У вас денег не хватит". Мне и разговаривать некогда, тренировка идет. "Ну сколько, сколько надо?" — "Тысяча долларов за занятие". В общем, шутили вокруг этой суммы", - рассказала Ефимова. Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха взяла бронзу на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а спустя четыре года на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала два серебра в заплывах на 100 и 200 метров. На прошедшей Олимпиаде в Токио спортсменка осталась без медалей. Ефимова - трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Ранее Ефимова рассказала, почему не может вернуться в США.