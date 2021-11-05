Тренер российских синхронисток пожаловалась на зарплату в 70 тысяч рублей

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко пожаловалась на маленькую зарплату. В интервью «Спорт-Экспрессу» она рассказала, что оформлена на полставки и получает всего 70 000 рублей.

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По её словам, такую сумму нельзя платить тренеру национальной сборной. Данченко воспитала семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину.

«У меня зарплата 70 000 рублей. Оформлена там на полставки. Полная ставка — 130 000 в месяц. Для кого-то — огромная сумма. Но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по 10 часов и стабильно приносит стране золотые медали», — сказала Данченко.

По её словам, оформить по совместительству полную ставку невозможно, так как это противоречит закону. А индивидуальные контракты с тренерами не предусмотрены.

Данченко добавила, что, проводя консультации и мастер-классы за рубежом, она могла бы заработать намного больше, чем платят в министерстве спорта.

«Спасибо генеральному директору "Юности Москвы" Владимиру Прохорову и попечительскому совету федерации за то, что поддерживают нас материально. Это позволяет зарабатывать больше, чем набегало бы в сборной», — добавила тренер.

Данченко воспитала целую плеяду звёзд российского синхронного плавания. В число её учениц входят семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, а также шестикратные победительницы Игр Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко. При этом сама Данченко не раз отказывалась от предложений тренировать спортсменок в Китае.