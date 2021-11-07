Россию лишили медали ЧЕ по плаванию после протеста Польши

«Получив протест от сборной Польши, рефери рассмотрел результаты финала смешанной эстафеты 4х50 м вольным стилем. Было подтверждено, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет. Как следствие, команда Россия была дисквалифицирована», - сказано в сообщении Всероссийской федерации плавания.