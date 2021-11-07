Россию лишили медали ЧЕ по плаванию после протеста Польши

После жалобы Польши сборную России по плаванию лишили серебряной медали, завоеванной на чемпионате Европы. Об этом сообщает Всероссийская федерация плавания.
Чемпионат Европы по плаванию проходит в Казани. Накануне сборная России завоевала серебро на короткой воде в смешанной эстафете 4 x 50 метров, но сегодня судьи лишили ее награды. Это произошло из-за «нарушения спортсменами очередности».
«Получив протест от сборной Польши, рефери рассмотрел результаты финала смешанной эстафеты 4х50 м вольным стилем. Было подтверждено, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет. Как следствие, команда Россия была дисквалифицирована», - сказано в сообщении Всероссийской федерации плавания.
Главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик назвал случившееся досадной технической ошибкой.
«Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», - сказал наставник.