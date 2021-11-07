Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Россию лишили серебра чемпионата Европы по плаванию

Майк Габриелян
29 минут назад

После жалобы Польши сборную России по плаванию лишили серебряной медали, завоеванной на чемпионате Европы. Об этом сообщает Всероссийская федерация плавания.

Россию лишили медали ЧЕ по плаванию после протеста Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чемпионат Европы по плаванию проходит в Казани. Накануне сборная России завоевала серебро на короткой воде в смешанной эстафете 4 x 50 метров, но сегодня судьи лишили ее награды. Это произошло из-за «нарушения спортсменами очередности».

«Получив протест от сборной Польши, рефери рассмотрел результаты финала смешанной эстафеты 4х50 м вольным стилем. Было подтверждено, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет. Как следствие, команда Россия была дисквалифицирована», - сказано в сообщении Всероссийской федерации плавания.

Главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик назвал случившееся досадной технической ошибкой.

Россию обвинили в жульничестве на теннисном турнире

«Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», - сказал наставник.

После дисквалификации россиян Польша поднялась на третье место. Бронзовыми призерами стали Павел Юрашек, Якуб Маерский, Алицья Тхож и Катаржина Васицк.
Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители