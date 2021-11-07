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Европейская лига плавания объяснила лишение сборной России серебра ЧЕ

Lenta.ru
1 час назад

Лишение сборной России по плаванию серебряной медали чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем связано с нарушением командой регламента соревнований. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе Европейской лиги плавания (LEN).

Европейская лига плавания объяснила лишение сборной России серебра ЧЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне нарушили заявленный порядок расстановки на заплыв.

«Инцидент разбирали судьи постфактум, анализируя видеозапись заплыва», — объяснили в LEN.

В составе сборной России выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. Они разделили второе место с национальной командной Италии и получили серебряные медали. Наград их лишили после протеста сборной Польши.

Турнир проходил в Казани. Соревнования завершились в воскресенье, 7 ноября.

Летние виды спорта,Арина Суркова,Климент Колесников,Мария Каменева,Владимир Морозов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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