Европейская лига плавания объяснила лишение сборной России серебра ЧЕ

Лишение сборной России по плаванию серебряной медали чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем связано с нарушением командой регламента соревнований. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе Европейской лиги плавания (LEN).