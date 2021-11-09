«Это кошмар»: Слуцкая о мужчинах в художественной гимнастике

Фигуристка Ирина Слуцкая в YouTube-шоу «Антонимы» вслед за олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой раскритиковала выступление мужчин в художественной гимнастике, так как считает, что в классическом виде эта дисциплина должна оставаться женским видом спорта.

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«Для нас это непривычно, потому что испокон веков художественная гимнастика была видом спорта для красивых, хрупких, эстетичных девушек», - сказала Слуцкая.

По ее словам, если бы не было подражания женской художественной гимнастике, мужчины были бы одеты в другие костюмы, это воспринималось по-другому.

«Но когда выходит мальчик в юбке или в купальнике, честно, это кошмар», - считает фигуристка.

Она добавила, что не хочет видеть мужчин в образе женщины, выступающих с женскими атрибутами, такими, как лента.

«Художественная гимнастика в перьях с ленточками – это не для мужчин. Пусть они оденутся, как мужчины, придумают себе какой-то предмет – пусть с мячом работают, только не с перламутровым, а с мужским, чтобы отражать свое мужское естество. Тогда хотите – художественная гимнастика, хотите – синхронное плавание», - заключила Слуцкая.