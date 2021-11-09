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Российскому триатлону грозят допинговые санкции

Елена Прошина
1 час назад

Антидопинговое агентство (РУСАДА) расследует дело российского триатлониста (имя пока не разглашается), в чьей допинг-пробе, взятой весной 2021 года, нашли следы эритропоэтина. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Российскому триатлону грозят допинговые санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если спортсмена признают нарушившим антидопинговые правила, то данный случай станет четвертым за 12 месяцев среди российских триатлонистов, аффилированных с Федерацией триатлона России. Первыми тремя стали Игорь Полянский, Александр Брюханков и Владимир Турбаевский», — говорится в материале.

Согласно правилам, наличие четырех и более нарушений за 12 месяцев позволит Международному союза триатлона запустить процедуру санкций в отношении ФТР.

Российскому триатлону может грозить штраф до 10000 долларов США или запрет на участие в любых мероприятиях World Triathlon на срок до двух лет или и то и другое сразу.

Летние виды спорта,Александр Брюханков,Игорь Полянский,
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