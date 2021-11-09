Российскому триатлону грозят допинговые санкции

Антидопинговое агентство (РУСАДА) расследует дело российского триатлониста (имя пока не разглашается), в чьей допинг-пробе, взятой весной 2021 года, нашли следы эритропоэтина. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Если спортсмена признают нарушившим антидопинговые правила, то данный случай станет четвертым за 12 месяцев среди российских триатлонистов, аффилированных с Федерацией триатлона России. Первыми тремя стали Игорь Полянский , Александр Брюханков и Владимир Турбаевский», — говорится в материале.

Российскому триатлону может грозить штраф до 10000 долларов США или запрет на участие в любых мероприятиях World Triathlon на срок до двух лет или и то и другое сразу.