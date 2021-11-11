На Украине затравили очередного атлета за мнение о России

Украинского фристайлиста, чемпиона зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александра Абраменко подвергли оскорблениям соотечественники за то, что он не стал называть Россию «агрессором». Атлета обвинили в неспособности критически мыслить и предложили пройти спецкурс по истории Украины. Свое мнение спортсмен выразил в разговоре с порталом Tribuna.
Поводом для травли со стороны пользователей Сети стало интервью Абраменко, в ходе которого он выразил недоумение, почему две соседние страны не могут договориться по тем или иным вопросам.
В то же время он высказался о существовании «третьих и четвертых сторон», которые могут получать выгоду от конфликта между Москвой и Киевом, а также назвал неоднозначными отношения между российскими и украинскими спортсменами.
В ответ атлету стало поступать множество гневных и оскорбительных сообщений со стороны комментаторов.
«Прямо хрестоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления. Может быть, хотя бы для спортсменов-призёров необходимо подготовить спецкурс по истории Украины?» — высказались агрессивно пользователи в комментариях.
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